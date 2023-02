Brit Music Awards 2023, premiile muzicale britanice, au avut loc sâmbătă, la Londra, pe Arena 02. Harry Styles este marele câștigător de la Brit Awards 2023. Artistul a plecat acasă cu toate premiile categoriilor la care fusese nominalizat. Pe covorul roșu, el a purtat un costum negru, cu pantaloni evazați și un accesoriu voluminos în piept. „Sunt foarte, foarte mândru să fiu un artist britanic prin lume, sunt atât de mândru să fiu aici în această noapte, să sărbătoresc artiştii britanici şi muzica britanică. Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc!”, a declarat cântărețul. În urmă cu câteva zile, el a câștigat alte trei premii pentru albumul Harry’s House la gala premiilor Grammy.

Beyonce a primit la distanță trofeul pentru cel mai bun cântec internațional – „Break my Soul”. „Singura intenţie pentru acest cântec a fost să dansăm. Aşa că vă mulţumesc tututor pentru că v-aţi alăturat acestui dans al libertăţii şi individualităţii”, a transmis artista.

Sam Smith, unul dintre cei mai mari artiști britanici ai tuturor timpurilor, a atras toate privirile pe covorul roșu de la Brit Awards 2023. Cu un Oscar și patru premii Grammy, Sam a primit un American Music Award și un Glob de Aur. Sam Smith este un artist complex ale cărui melodii au adunat miliarde de vizualizari pe platformele de streaming, iar în această vară vine pentru prima dată la București. Pe covorul roșu la Brit Awards 2023, cântărețul a purtat un costum negru supradimensional, din latex.

Jessie J a fost una dintre surprizele serii. Artista a purtat un compleu roșu, iar burtica de gravidă a lăsat-o la vedere. Cântăreața este însărcinată, după ce în urmă cu 2 ani a pierdut o sarcină.

Charli XCX și Rina Sawayama au purtat rochii transparente. Cele două au lăsat la vedere părțile intime și au defilat încrezătoare și fără inhibiții pe covorul roșu de la Brit Awars 2023.

Cântăreața Tallia Storm a venit îmbrăcată într-un costum de baie roz, iar pe deasupra a purtat o haină albă din blană artificială la care a asortat și o pereche de cizme roz.

Lista câștigătorilor Brit Awards 2023

Cel mai bun artist debutant britanic – Wet Leg

Cel mai bun grup internațional – Fontaines D.C.

Cel mai bun single britanic – As It Was

Premiul criticilor – Flo

Cel mai bun grup britanic – Wet Leg

Cel mai bun album britanic – Harry’s House

Brit Award for Best International Artist of the Year – Beyonce

Cea mai bună reprezentație pop – Harry Styles

Cea mai bună reprezentație rock britanică – The 1975

Brit Award for International Song of the Year – Beyonce

Cea mai bună reprezentație urbană – Aitch

Cel mai bun producător britanic – David Guetta

Cea mai bună reprezentație dance britanică – Becky Hill

Brit Award for Artist of the Year – Harry Styles

Brit Award for Songwriter of the Year – Kid Harpoon

