Jessie J a anunțat în urmă cu câteva ore că este însărcinată. Pe rețelele de socializare, artista a postat primele imagini cu burtica de gravidă și este în culmea fericirii. În vârstă de 34 de ani, Jessie J va deveni mamă pentru prima dată și abia așteaptă să își țină copilul la piept.

Pe contul de Instagram, ea a postat un video emoționant, unde a arătat testul de sarcină pozitiv, ecografia și imagini cu burtica sa. „Sunt foarte fericită și terifiată să arăt asta… Vă rog, fiți blânzi cu mine. Sincer, fata voastră vrea doar să plângă în public, într-un costum de pisică, să mănânce murături învelite în ciocolată fără întrebări.”

Jessie J a pierdut o sarcină în anul 2021

Jessie J anunța pe una dintre rețelele de socializare că a suferit un avort spontan, iar asta a făcut-o să sufere cumplit. Când a mers la a treia ecografie, medicii au descoperit că inima bebelușului nu mai bate.

„Ieri dimineață râdeam cu o prietenă care spunea «serios, dar cum voi trece peste concertul meu în LA mâine seară fără să spun întregului public că sunt însărcinată». Până ieri după-amiază îmi era teamă să trec peste concert fără să stric ceva. După ce am făcut a treia ecografie, medicii mi-au spus că inima bebelușului s-a oprit.

În această dimineață simt că nu am control asupra emoțiilor. Poate o să regret că postez asta sau poate nu. De fapt, nici nu știu. Ceea ce știu este că vreau să cânt diseară. Nu pentru a evita durerea sau procesul, dar pentru că știu că să cânt mă ajută. Am avut două concerte în 2 ani, iar sufletul meu are nevoie de asta. Știu că unii oameni ar spune să anulez, dar acest moment mă ajută. Am început să cânt când eram tânără pentru bucuria sufletului meu și ca o terapie pentru dragostea de sine.

Vreau să fiu sinceră și să nu ascund ceea ce simt. (…) Mă cunosc și știu că aș fi vorbit pe scenă despre asta. Deci, în loc de un discurs emoționant în lacrimi încercând să-mi explic energia. Acest lucru mă face să mă simt mai în siguranță. Am decis să am un copil singură. Pentru că știu că este tot ce îmi doresc și viața este scurtă. Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine și o experiență pe care nu o voi uita niciodată și știu că o voi avea din nou. Sunt încă în stare de șoc, tristețea este copleșitoare. Dar știu că sunt puternică și știu că voi fi ok”, a fost mesajul postat de Jessie J pe Instagram la vremea respectivă.

În 2018, Jessie J anunța că este infertilă

Cântăreaţa Jessie J le-a mărturisit fanilor, în timpul unui concert susținut la Londra în anul 2018, că nu poate avea copii, scria Daily Mail.

Artista spunea că nu a făcut acea mărturisire pentru a stârni compasiunea cuiva, ci pentru a atrage atenția asupra faptului că în lume există numeroase femei care au această problemă și trebuie să trăiască cu acest gând. Pentru a depăși momentul Jessie J a compus atunci piesa „Four Letter Word“, o melodie care este despre infertilitate, și despre care spune că a ajutat-o să depășească tristețea pe care a simţit-o la aflarea veştii că nu va putea rămâne însărcinată vreodată.

FOTO: Hepta, Instagram

