Are probleme cu actele casei. Când se va muta Alina Pușcaș în vila pe care și-o construiește

De Andreea Romaniuc Archip,

Alina Pușcaș simte nevoia de o locuință mai spațioasă, așa că, încă din primăvara anului trecut, s-a preocupat împreună cu soțul ei, Mihai Stonescu, de a găsi o soluție eficientă pentru a locui confortabil, mai ales că au trei copii.

„Nu am reușit să ne mutăm, pentru că sunt într-un permanent protest, protest la modul că nu reușesc să scot actele, să începem și noi proiectul ăsta. Mi se pare că sunt multe piedici, nici măcar nu am ajuns la autorizația de construire. Noi am depus anul trecut actele pentru PUD (n.r. – Plan Urbanistic de Detaliu), după PUD urmează și autorizația de construcție, deci un tăvălug. Și tot sperăm”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcaș.

Copiii au paturi supraetajate

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” trebuie să se înarmeze cu răbdare, mai ales că situația nu se va schimba prea curând. Deocamdată, copiii nu necesită fiecare camera lui, așa că o perioadă mai pot conviețui în actuala locuință.

„Chiar dacă avem un apartament destul de generos, tot nu avem loc. Spațiile de depozitare sunt mici, suntem cinci numai noi, plus bona, care este internă, șase. Sunt patru camere, dintre care trei sunt dormitoare, avem două băi. Copiii au o singură cameră cu paturi supraetajate, lor le place foarte mult chestia asta, dar totuși se simte nevoia de mai mult spațiu. Sincer, cel puțin un an și jumătate tot va mai dura”, a adăugat vedeta TV.