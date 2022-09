Pentru această piesă, Armin van Buuren a făcut echipă cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alături de ritmurile specifice ale lui Armin van Buuren creează un vibe cu totul unic, care ne provoacă să ne imaginăm cum ar arăta o lume condusă de roboți.

De altfel, inspirația lui Armin van Buuren pentru piesa „Computers Take Over the World” a venit în timp ce se juca cu Siri, asistentul vocal pentru Mac. Mai mult, atât artwork-ul, cât și videoclipul oficial al piesei au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta este prima campanie de marketing pentru o piesă la care a contribuit inteligența artificială.

„Versurile pentru piesa Computers Take Over The World au fost făcute în timp ce mă jucam cu asistentul vocal de pe laptopul meu. Mi s-a părut amuzant cum sună totul atunci când este spus de o voce robotică și m-am gândit că ar fi amuzant să creez o melodie despre cum roboții pot face aproape orice, în prezent”, a povestit Armin van Buuren.

„Computers Take Over The World” se va regăsi pe albumul „Feel Again”.

„Computers Take Over The World" se va regăsi pe albumul „Feel Again".

Armin van Buuren a fost desemnat de cinci ori drept cel mai bun DJ din lume, iar în prezent se situează pe locul trei. Armin reușește să ajungă, săptămânal, la peste 40 de milioane de ascultători din peste 80 de țări prin intermediul show-ului său radiofonic, A State of Trance, al evenimentelor de la care este nelipsit și al pieselor lansate. Dragostea pentru muzică i-a adus lui Armin van Buuren și o nominalizare la Grammy pentru piesa „This is What It Feels Like” (feat. Trevor Guthrie).

Artistul urma să revină la noi în țară, însă concertul de la București al lui Armin Van Buuren a fost anulat, din cauza „contextului economic nefavorabil”.

