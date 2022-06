„Eu una am văzut doi oameni care se iubesc foarte mult. Am văzut asta în gesturile lor, mai ales atunci când le-am cântat despre iubire, când le-am cântat câteva melodii de dragoste. Am văzut de-a adevăratelea doi oameni care se iubesc.

Aşa o atmosferă frumoasă a fost, într-o locaţie superbă şi de cât de grandioasă şi frumoasă a fost locaţie, pe atât de intimă şi frumoasa a fost atmosfera. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu am fost invitată la nuntă, dar nu puteam să nu le cânt. Roxana mi-a spus: Vreau să îmi cânţi melodiile alea de dragoste, de iubire, pe care amândoi le îndrăgim.

Eu ştiu deja ce îi place lui Florin din repertoriul meu şi Roxana a venit şi mi-a spus: «După ce îmi cânţi câteva melodii de dragoste, vreau melodiile alea ale tale săltăreţe, de petrecere».

Au venit cu toţii la dans, au dansat. I-am mai văzut de multe ori împreună, dar în această seară a fost ceva extraordinar”, a declarat Adriana Antoni, la un post de televiziune, potrivit Wowbiz.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC! România, amenințată NUCLEAR de Rusia! E HALUCINANT: 'Românii răzbunători...'

Observatornews.ro "Mă omule, ce ai făcut?" Prietenii lui Mihai, tânărul care s-a aruncat de la etajul 24 al unui bloc din Cluj, în stare de șoc

HOROSCOP Horoscop 6 iunie 2022. Taurii trebuie să țină cont de propriile gânduri, cele care îi îndeamnă să refuze orice beneficiu necurat

Știrileprotv.ro A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi. Prima reacție a lui Jon Bon Jovi

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia