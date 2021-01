Artista Angela Rusu și fiica ei, însărcinate în același timp. „Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică”

„Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă. Larisa este însărcinată cu cinci săptămâni înaintea mea.

Eu voi naşte în iunie, la început, iar ea, în aprilie-mai, va naşte natural. Fiicele noastre vor creşte şi se vor putea juca împreună”, a povestit Angela Rusu, pentru Click!

„Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile.

Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut.

Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am nici un alt disconfort”, a mărturisit Angela, 46 de ani, pe canalul ei de YouTube, la finele săptămânii trecute.

