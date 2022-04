S-au cunoscut prin intermediul Instagramului, apoi au ieșit de câteva ori și și-au dat seama că se potrivesc. După aproape 3 ani, povestea de dragoste dintre Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu a ajuns la final. Chiar înainte de Paște, cei doi au decis să se despartă, situație care a luat pe toată lumea prin surprindere. Artista a hotărât să pună punct relației, pentru că nu se mai înțelegeau.

„Nu se mai putea, relația noastră nu mai funcționa. Deja aveam, amândoi, alte priorități. Începusem să ne vedem din ce în ce mai rar, nu ne mai înțelegeam aproape deloc”, a mărturisit Aza Gabriela, pentru Fanatik.

În prezent, Dragoș Nedelcu joacă la Farul Constanța. Artista și fotbalistul ajunseseră să se vadă tot mai rar, asta pentru că el era plecat mai tot timpul sau se afla în cantonament. Pe de altă parte, și Aza Gabriela este foarte ocupată cu cariera sa și cu concertele pe care le pregătește.

„Cu el plecat mai tot timpul, cu cantonamentele, nu mai aveam cum să numim o relație ceea ce se era între noi.

În plus, ca să fiu sinceră, eu eram destul de ocupată, cu repetiții, cu concertele, ne vedeam foarte rar. De aceea ne-am despărțit”, a mai precizat frumoasa blondină pentru sursa mai sus menționată.

Relația lor nu mai funcționa, astfel că au decis ca fiecare să o ia pe drumul său. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, artista nu are nimic de reproșat fostului iubit și îl va respecta la fel ca și până acum.

„Simțeam că relația noastră nu mai merge spre vreo direcție. Avem interese diferite, el este cu sportul, eu cu muzica, pregătesc și un nou concept. Nu ne mai potriveam. Nu am să îi fac niciun reproș lui Dragoș, îl voi respecta întotdeauna, dar e mai bine așa, să ne vedem fiecare de viața lui”, a mai precizat Aza Gabriela.

Cine este artista Aza Gabriela

Aza Gabriela este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală de la noi. Artista s-a născut în Călărași, însă s-a mutat de ceva timp în București, unde se ocupă de cariera sa muzicală. Aza Gabriela a fost semifinalistă la Vocea României în anul 2015, iar de atunci a intrat în atenția publicului.

Tânăra artistă a făcut și 5 ani de atletism, însă a renunțat la sport pentru muzică. Fosta iubită a lui Dragoș Nedelcu a muncit de mică pentru a își îndeplini toate dorințele și a ajunge acolo unde și-a propus.

„Cu toate că am făcut 5 ani de atletism, un sport pe care efectiv îl iubeam, am fost pusă în fața unei alegeri. Și, la acea vreme, la fel cum aș face-o, de altfel, și acum, am ales să merg mai departe cu muzica. Dar, când vine vorba de ambiție, pot să spun că am muncit de mică și am asta în sânge, așa că sunt convinsă că voi ajunge unde îmi doresc și în muzică”, declarat Aza Gabriela în urmă cu ceva timp.

