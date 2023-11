Alex Scott și Jess Glynne și-au confirmat în sfârșit idila, fiind văzute vineri, 3 noiembrie, în timp ce sărutau pasional. Prezentatoarea sportivă, în vârstă de 39 de ani, și cântăreața, în vârstă de 34 de ani, au fost văzute în timp ce se plimbau împreună prin centrul Londrei.

Jess a fost văzută plimbându-se în timp ce o ținea îmbrățișată pe Alex, iar cele două păreau să fie într-o dispoziție foarte bună, zâmbind și râzând pe tot parcursul întâlnirii.

S-au oprit apoi pentru a se săruta și a se îmbrățișa înainte de a pleca pe drumuri separate în apropiere de Great Portland Street Station.

Alex Scott și Jess Glynne și-au ascuns relația până acum

Pentru această ieșire, Alex Scott și Jess Glynne au optat pentru ținute sport, semn că era foarte relaxate. Ambele erau îmbrăcate în negru din cap până în picioare.

Ieșirea lor vine după ce au participat la multe dintre evenimente comune și au petrecut timp împreună în ultimele săptămâni, pe fondul zvonurilor despre idila lor secretă.

Marți, amândouă au participat la petrecerea de Halloween Haunted House of Friends prezentată de Casamigos Tequila în Londra. Deși au ales să pozeze separat la petrecere, s-au îndreptat spre casă într-un taxi împreună cu prietenii.

Apropiații au spus: „Se plimbau ținându-se de mână pentru ca toată lumea să le vadă. Au petrecut cu un grup de prieteni. Păreau foarte fericite să fie acolo”.

Luna trecută, au fost văzute stând una lângă alta la Attitude Awards 2023 la The Roundhouse din Camden, Londra.

Au fost văzute pentru prima dată împreună în luna mai, la un eveniment, înainte de a fi fotografiate împreună la Wimbledon, în vară. În septembrie, Alex și Jess au participat cu prietenii la evenimentul glamour de lansare a colecției Coco de Mer 2023 Icons, iar în luna următoare au apărut amândouă la premiera Netflix „Beckham” în Marea Britanie la The Curzon Mayfair, dar au ales să nu pășească împreună pe covorul roșu.

Ulterior, au participat separat la gala Glamour Women of The Year Awards. Alex și Jess și-au făcut apoi prima apariție publică împreună la The Virgin Atlantic Attitude Awards.

Cel mai recent, Alex a împărtășit pe rețelele de socializare o postare plină de cuvinte frumoase despre Jess cu ocazia zilei sale de naștere.

Despre relația dintre Jess și Alex, un prieten a declarat pentru The Sun: „Alex și Jess au avut o relație lentă și nu au vrut să grăbească lucrurile sau să le facă publice prea curând. Dar acum sunt oficial o pereche și par foarte fericite. Amândouă sunt femei puternice, independente, cu o pasiune comună și respect pentru carierele lor, susținându-se una pe cealaltă de pe margine.

Este încă devreme pentru ele, dar și-au cunoscut colegii și toată lumea este super fericită pentru ele”.

