O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani

Cântăreața britanică Lola Young, în vârstă de 24 de ani, le-a transmis fanilor că se simte „bine acum” după ce a leșinat pe scenă în timpul unui concert susținut sâmbătă la New York.

Incidentul a avut loc în cadrul festivalului All Things Go, când artista părea să-și fi scăpat microfonul și să fi căzut pe spate. Evenimentul a stârnit îngrijorare atât în rândul fanilor, cât și al celorlalți artiști prezenți, potrivit bbc.com.

Printr-o postare pe Instagram, Lola Young i-a liniștit pe admiratori și le-a mulțumit pentru mesajele de susținere: „Salut, pentru cei care au văzut setul meu la All Things Go azi, acum sunt bine. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, Lola.”

Clipurile video de la festival arată artista interpretând piesa „Conceited” de pe cel de-al doilea album al ei, This Wasn’t Meant For You Anyway, vizibil inconfortabilă înainte de a se prăbuși pe scenă. În timpul setului, Lola le-a spus spectatorilor că a avut „câteva zile dificile” din cauza unei „chestiuni sensibile” și a adăugat: „Uneori viața îți aruncă lămâi, dar trebuie să faci limonadă.”

Lola Young a studiat la aceeași școală cu Adele și Jessie J

Cântăreața din sudul Londrei, fostă elevă a Brit School for Performing Arts and Technology – o școală britanică de arte performative și creative care a dat nume sonore precum Adele, Jessie J și Raye –, a devenit cunoscută internațional după hitul său din 2024, „Messy”, care a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit, Australia, Belgia, Croația, Irlanda și Israel. Melodia a devenit virală și pe TikTok, crescându-i notorietatea în rândul generației Z.

Lola Young a devenit astfel cea mai tânără artistă britanică cu un single pe primul loc în topuri de la Dave (2022) și cea mai tânără britanică cu un hit de top de la Dua Lipa (2017). Recent, ea a făcut o apariție la London Fashion Week, unde a susținut un moment muzical la show-ul H&M din 180 Strand.

Rapper-ul Doechii, care a urmat pe scenă după incident, a încurajat publicul să strige „Te iubim, Lola”, descriind-o ca „o artistă incredibil de talentată” și subliniind că nu se simțea bine înainte de performanță. Până în prezent, nu au fost anulate alte concerte ale artistei.

