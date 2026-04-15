Ajunși la fața locului, polițiștii au urcat la etajul al doilea și au pătruns în apartamentul indicat, unde au găsit un bărbat într-o stare extrem de agitată și incoerentă, amenințând că va comite un gest fatal.

„Intervenția promptă și decisivă a polițiștilor a fost esențială pentru salvarea vieții bărbatului”, a transmis Poliția Capitalei.

Aceștia l-au imobilizat rapid, reușind să îl pună în siguranță și să prevină o tragedie. Ulterior, la fața locului au sosit polițiști de la Secția 12 și un echipaj medical, care au preluat persoana pentru îngrijiri de specialitate.

Poliția Capitalei subliniază importanța reacțiilor rapide în situații de criză și reafirmă angajamentul de a proteja viața cetățenilor.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză,

poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie

a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200

(apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie,

primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea).

Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE