Analiștii consultați de Libertatea spun că în primă fază legea va ajuta consumatorii și va afecta unele companii, dar avertizează că în final efectul va fi scumpirea serviciilor de telefonie, dar și a locuințelor, mașinilor și a vacanțelor.

Ideea USR

Inițial, deputatul USR Cezar Drăgoescu a propus ca facturile la telefonie și internet să fie calculate doar la cursul BNR.

Acum, acesta a revenit cu un alt proiect de lege care extinde aria de aplicare la orice bunuri și servicii al căror preț este exprimat în valută, conform Digi24.

Acest lucru înseamnă că se va aplica și pentru cei care cumpără mașini, case sau vacanțe în euro.

Ce prevede proiectul

„Proiectul de lege modifică și completează Ordonanța privind protecția consumatorilor (OG 21/1992) în sensul introducerii prevederii exprese că, în cazul contractelor pentru furnizarea de bunuri și servicii al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici au obligația de a emite consumatorilor facturi în lei, calculate la cursul comunicat de BNR pentru ziua precedentă datei emiterii facturii”, se arată în comunicatul USR.

Conform proiectului, operatorii nu vor putea adăuga și alte comisioane, marje, adaosuri și alte costuri suplimentare.

Pentru contractele deja în vigoare, comercianții au la dispoziție 90 de zile pentru a se alinia la noua lege, prin realizarea de acte adiționale fără costuri suplimentare pentru consumatori.

În caz contrar, noua lege se va aplica automat, conform sursei citate.

Pierd firmele, câștigă clienții

Analistul financiar Adrian Negrescu spune că vor pierde companiile care își „umflau artificial beneficiile” și vor câștiga clienții.

„În mod normal, toate serviciile din România ar trebui prestate în moneda națională. Inițiativa este una de bun augur având în vedere modul în care companiile de servicii își cresc veniturile jonglând cu cursul valutar. Românii nu își câștigă veniturile la paritatea euro deci nu e normal că statul să permită că firmele înregistrate fiscal în România să își vândă serviciile prin altă modalitate decât în moneda națională, la cursul oficial”, a declarat acesta, pentru Libertatea.

El susține că „invocarea unui curs altul decât cel oficial poate genera prejudicii financiare clienților”.

Emilian Duca: „Legea poate fi scurtcircuitată”

În schimb, consultantul fiscal Emilian Duca avertizează că efectul legii va fi scumpirea locuințelor, autoturismelor și a vacanțelor.

Motivul? Pentru a compensa trecerea la cursul BNR, comercianții își vor ajusta prețurile în lei astfel încât să aibă o marjă de siguranță astfel încât să nu iasă în pierdere.

„Mai simplu ar fi fost să facă un curs fix ca să aderăm la euro ca Bulgaria și nu ar mai fi fost problema cursului de schimb”, spune el ironic.

Bulgaria a aderat la zona euro din 1 ianuarie, dar România este departe de acest lucru deoarece nu respectă criteriile de aderare privind deficitul bugetar și inflația, ambele mult peste limitele din tratatele europene.

Nu sunt normale prețurile în euro

El acuză că măsura nu este gândită suficient.

„Din punctul de vedere al consumatorului, pentru serviciile care nu sunt achiziții externe este ok să fie prețurile în lei”, afirmă acesta.

„Dar nu este gândită suficient. Indiferent ce curs o să folosească cei care vând case, mașini sau excursii o să fie crescut prețul în lei pentru că firmele afectate o să își ia o marjă de siguranță. Deci legea asta o să ducă la noi scumpiri”

Emilian Duca, consultant fiscal

„Legea poate fi scurtcircuitată, așa că mai bine o lăsăm (situația – n.r.) așa cum e acum”, punctează acesta.

Avertismente la adresa coaliției de guvernare

Duca acuză coaliția de guvernare, din cauza posibilității ca aceasta să se destrame din cauza cruciadei duse de PSD împotriva premierului Ilie Bolojan.

Acest lucru ar putea duce la o criză politică și mai departe la alte probleme economice pentru țara noastră. De asemenea, acuză și USR de populism.

„Sunt pesimist pentru că știu ce fel de oameni ne conduc. Nu îi interesează nimic. Problema României e să manageriem bine banii, deficitul, să închidem instituțiile alea care mănâncă bani, să facem reforma administrativă. Nu cursul de schimb este prioritatea acum”, conchide acesta.

