Aryna Sabalenka continuă să cucerească lumea tenisului, dar și pe cea a modei, cu un stil unic și rafinat. În timp ce astăzi și-a apărat titlul la Australian Open 2026, lidera clasamentului mondial impresionează nu doar pe teren, ci și prin bijuteriile exclusiviste pe care le poartă.

Potrivit EssentiallySports, Aryna Sabalenka a ales să își completeze ținutele de turneu cu un set personalizat de bijuterii, creat de bijutierii de lux de la Material Good.

De unde s-a inspirat pentru bijuteriile unicate

În timpul competiției de la Melbourne, Sabalenka a purtat un colier și cercei realizați manual din aur galben de 18K, safire albastre și diamante pavé albe. Centrul atenției a fost colierul său, în care trona un safir albastru oval de 4,30 carate, înconjurat de diamante delicate, aranjate pentru a crea un efect vizual de picătură de apă care se ridică deasupra unui iaz.

Designerii s-au inspirat din peisajele marine spectaculoase ale Australiei, iar texturile cerceilor, cu safire albastre și diamante pavé, amintesc de creaturi marine spinoase și curajoase. Potrivit aceleiași surse, nu este pentru prima dată când Sabalenka colaborează cu atelierul Material Good.

În timpul US Open, ea a purtat coliere și cercei personalizați din colecția Aryna, demonstrând o afinitate evidentă pentru piese statement care îi reflectă personalitatea puternică.

Prețul și exclusivitatea bijuteriilor

Setul de bijuterii „ARYNA AO/26 Necklace” și „ARYNA AO/26 Earrings” este atât de exclusivist, încât nu poate fi cumpărat direct de pe site-ul Material Good. „Deoarece fiecare piatră prețioasă și diamant este unicat, acest stil particular a fost vândut anterior și nu este disponibil pentru achiziție”, se menționează pe website-ul oficial. Informații suplimentare legate de aceste bijuterii pot fi obținute doar la cerere, ceea ce subliniază raritatea și valoarea acestor piese.

Pentru Aryna Sabalenka, bijuteriile nu sunt doar accesorii, ci o extensie a personalității sale complexe. „Bijuteriile sunt o modalitate prin care mă exprim, atât pe teren, cât și în afara lui. Această colaborare a fost un pas firesc în evoluția stilului meu”, a declarat ea. „Lucrând cu Material Good, am posibilitatea să îmi celebrez creativitatea într-un mod nou, completându-mi look-ul prin bijuterii care sunt intenționate și moderne.”

Safirele albastre din setul său de la Australian Open au fost alese intenționat pentru a reflecta dragostea sportivei pentru mare și pentru frumusețea peisajelor australiene. Acest element personalizat subliniază grija pentru detalii a Arynei, care îmbină armonios puterea sa indiscutabilă de pe teren cu feminitatea și eleganța pieselor sale de lux.

„Pentru Australian Open din acest an, am vrut să îmbin pasiunea mea pentru plajă cu adevărata mea iubire – tenisul”, a spus ea. „Sunt atât de încântată să port aceste bijuterii superbe pe teren anul acesta.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dorința de a exprima un stil modern și sofisticat a determinat-o pe Sabalenka să colaboreze nu doar cu Material Good, ci și cu case de modă de lux precum Gucci. Alături de Jannik Sinner, ea face parte din familia ambasadorilor acestui brand iconic.