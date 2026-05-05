Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967

Soldații israelieni au împușcat mortal anul trecut 42 de palestinieni care aruncau cu pietre. Coloniștii evrei, tratament diferit

Bluth, născut într-o așezare din Cisiordania și format într-o academie militară religioasă din teritoriile ocupate, a recunoscut deschis existența discriminării în modul în care armata tratează palestinienii față de coloniștii evrei. Potrivit declarațiilor sale, în 2025 soldații israelieni au împușcat mortal 42 de palestinieni care aruncau cu pietre pe drumurile din Cisiordania, considerând aceste acte drept terorism. În schimb, forțele armate nu au deschis focul asupra coloniștilor evrei care au comis același tip de fapte, a spus generalul.

„Orice astfel de incident are consecințe foarte grave dintr-o perspectivă socială. Da, implică discriminare.”, a declarat Bluth, potrivit Haaretz. În Cisiordania, palestinienii sunt supuși legilor militare și pot fi reținuți pe termen lung fără proces, în timp ce coloniștii evrei sunt judecați conform legislației civile, relatează și The Guardian.

Generalul de brigadă Avi Bluth, Foto: Profimedia

Fiecare muncitor palestinian ilegal este considerat un „potențial terorist”

Bluth a menționat și alte măsuri controversate, precum relaxarea regulilor privind utilizarea forței împotriva palestinienilor care încearcă să treacă bariera de separare pentru a găsi de lucru în Israel. „La barieră este permis să rețin un suspect împușcându-l în genunchi sau mai jos pentru a crea o conștientizare a barierei”, a spus generalul. „Există multe cazuri în satele palestiniene cu persoane care au încercat să treacă, deci se plătește un preț.”

Bluth a justificat aceste acțiuni prin faptul că fiecare muncitor palestinian ilegal este considerat un „potențial terorist”. „Dacă cineva vine să te omoare, omoară-l primul – aceasta este norma în Orientul Mijlociu, așa că omorâm așa cum nu am mai omorât din 1967”, a declarat generalul, făcând referire la războiul din 1967 împotriva statelor arabe, care a dus la ocuparea permanentă a Cisiordaniei și Gazei.

Coloniști evrei au arborat steaguri israeliene pe casele palestiniene din satul Bruqin. Foto: Profimedia

Armata israeliană colaborează tot mai des cu coloniștii în campaniile violente

Haaretz a criticat dur abordarea „apartheid” a lui Bluth, întrebând dacă acesta a luat în calcul „consecințele sociologice” ale creării acestor „monumente șchioape” în rândul palestinienilor. Publicația a subliniat, de asemenea, că armata israeliană colaborează tot mai des cu coloniștii în campaniile violente de intimidare împotriva palestinienilor, campanii intensificate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și războiul din Gaza.

Martorii oculari și observatorii, inclusiv cei din Israel, spun că violențele comise de coloniștii israelieni, care urmăresc de mult timp depopularea zonelor rurale palestiniene din Cisiordania ocupată, s-au înmulțit nepermis în lunile de când premierul Benjamin Netanyahu a revenit la șefia guvernului la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut.

Un caz care a șocat opinia publică ăn 2024 a fost cel al unei femei cu cetățenie americancă care a fost împușcată în cap de soldați israelieni în timp ce participa la un protest în Cisiordania față de expansiunea coloniilor.

Potrivit ONU, 230 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania de forțele israeliene și coloniști în 2025

Bluth a avertizat recent că terorismul evreiesc comis de extremiști, cunoscuți sub numele de „tinerii dealurilor”, ar putea declanșa o revoltă. „Acești oameni nu îi văd pe arabi ca fiind oameni și cred că este acceptabil să ardă oameni de vii, să incendieze case cu oameni înăuntru, iar, din păcate, fac asta frecvent”, a spus el, conform Haaretz.

În ciuda avertismentelor, generalul a recunoscut că nu a intervenit cu aceeași fermitate împotriva terorismului evreiesc, așa cum o face armata în cazul palestinienilor. Haaretz a concluzionat că „IDF acționează mână în mână cu coloniștii care comit pogromuri zilnice”.

Infanteriști israelieni în timpul unui raid în Cisiordania. Foto: Hepta

Ce a fost „Războiul de șase zile” din 1967 la care face referire generalul israelian

Războiul de șase zile a fost unul dintre principalele războaie în care a fost implicat Israelul. Între 5 și 10 iulie 1967, Israelul a fost forțat să se apere în fața atacurilor teroriste lansate de Siria, Egipt, Iordania și Irak. Cele patru state arabe au mobilizat la granițele cu Israel peste 250.000 de soldați, precum și tancuri și avioane furnizate de URSS. De asemenea, Egiptul a blocat în mod ilegal accesul Israelului la apele internaționale, înlăturând forțele ONU de menținere a păcii în regiune. Israelul a preîntâmpinat planurile de invazie ale dușmanilor și a ocupat Cisiordania, Gaza, Peninsula Sinai din Egipt și culmile Golan din Siria.

Bilanț devastator pentru coaliția arabă: peste 15.000 de soldați morți și jumătate din tehnica militară distrusă în luptă

Pierderile umane și materiale ale coaliției arabe sunt calificate drept devastatoare, cu estimări care indică până la 20.000 de morți, majoritatea fiind din rândul forțelor egiptene. În timp ce Egiptul și-a văzut aviația distrusă în primele ore ale războiului, Israelul a raportat pierderi semnificativ mai mici, de sub 800 de soldați, reușind să neutralizeze peste jumătate din echipamentul militar advers pe toate cele trei fronturi de luptă.