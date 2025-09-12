După ce, la începutul acestui an, a lăsat în urmă un apartament complet distrus pe strada Decebal, Calina Dumitrescu, fata Catincăi, și iubitul ei, Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie, ar fi repetat „performanța” într-un nou imobil din sectorul 2, potrivit cancan.ro.

#familie #bani #showbiz #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Așa imagini doar în filmele horror mai vezi! Făptașa este, din nou, Calina Roman, care a lovit încă o dată, și mai puternic! După ce devastat un apartament pe Decebal, împreună cu iubitul ei, Ionuț, de data aceasta nepoata lui Petre Roman am putea spune că s-a autodepășit! Distrugere la cel mai înalt nivel posibil! CANCAN.RO are imagini, dar și informații tulburătoare despre coșmarul pe care l-a trăit proprietarul apartamentului unde cei doi locuiau în chirie. #calinaroman

Proprietara apartamentului, care semnase contractul de închiriere fără să cunoască antecedentele tinerei, a trăit un adevărat coșmar. În momentul în care a reușit, însoțită de mama Calinei, Catinca Zilahy, și câțiva martori, să intre în locuință, a descoperit întreaga mobila distrusă, pereți loviți, parchet compromis și un nivel de mizerie greu de imaginat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Dar distrugerile nu s-au limitat la obiecte materiale. În timpul șederii lor, Calina și Ionuț ar fi creat și scandaluri majore, inclusiv unul care ar fi necesitat intervenția a trei echipaje de poliție, după ce tânăra ar fi amenințat că își va lua viața și s-ar fi certat vehement la telefon.

Proprietara a instalat camere de supraveghere, însă acestea nu au putut preveni alte episoade tulburătoare. Într-unul dintre acestea, Calina ar fi ieșit în stradă, urlând că se va arunca în fața mașinilor, nemulțumită că iubitul ei dorea să părăsească apartamentul. Vecinii au fost nevoiți să suporte haosul timp de aproximativ o oră.

Declarațiile făcute de proprietara apartamentului

În cele din urmă, proprietara a decis evacuarea celor doi chiriași, însă la predarea cheilor s-a prezentat doar Catinca Roman. „Era conștientă de problemele fiicei ei, dar nu o poate interna fără voia ei, deoarece este majoră”, a explicat proprietara.

CANCAN.RO a prezentat imagini și detalii tulburătoare despre modul în care cuplul ar fi reușit să transforme încă o locuință într-un veritabil coșmar.

„Au înfundat toaleta, au băgat animale în apartament fără permisiunea noastră, au ținut câinele închis cu zilele în apartament, ne-a distrus canapeaua, televizorul, ne-a spart ușa de la dormitor, a distrus salteaua, a lovit și murdărit pereții, a lăsat gunoaie în casă, vase nespălate.

Încă are lucruri la noi pe care nu s-a sinchisit să le ia, o pune pe mama ei să se ocupe de mizeria pe care ea o creează peste tot unde se mută. Chiria nu a mai plătit-o din 10 iulie, utilitățile nici atât. Cât despre plata daunelor, mama ei a spus că ne va plăti, dar nu credem că are banii necesari pentru așa ceva, trebuie refăcut totul”, a declarat proprietara apartamentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE