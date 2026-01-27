În „The Beauty”, care a apărut pe Disney+ pe 22 ianuarie, lumea modei de lux se transformă într-un loc întunecat când supermodelele internaționale încep să moară în moduri macabre și misterioase. Agenții FBI Cooper Madsen, interpretat de Evan Peters, și Jordan Bennett, jucat de Rebecca Hall, sunt trimiși la Paris pentru a descoperi adevărul.

Despre virusul cu transmitere sexuală din „The Beauty”

Pe măsură ce se adâncesc în caz, ei descoperă un virus cu transmitere sexuală care transformă oamenii obișnuiți în viziuni ale perfecțiunii fizice, dar cu consecințe terifiante. Calea lor îi conduce direct în vizorul „The Corporation”, o companie condusă de Byron Frost, jucat de Ashton Kutcher, un miliardar misterios din domeniul tehnologiei care a creat în secret un medicament miraculos numit „The Beauty” și care va face orice pentru a-și proteja imperiul de trilioane de dolari, inclusiv să-și trimită executantul letal, pe The Assassin, interpretat de Anthony Ramos.

Pe măsură ce epidemia se răspândește, Jeremy, jucat de Jeremy Pope, un outsider disperat, este prins în haos, căutând un scop în timp ce agenții aleargă prin Paris, Veneția, Roma și New York pentru a opri o amenințare care ar putea schimba viitorul umanității.

„The Beauty” este creat și scris de Ryan Murphy și Matthew Hodgson.

Interviu cu actorii din „The Beauty”

Înainte de lansarea serialului pe Disney+, Libertatea a participat la un interviu video online de 15 minute cu Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, unde jurnaliști din mai multe țări le-au adresat întrebări actorilor. Din culisele producției, aceștia au făcut dezvăluiri.

Jurnalist: Este un serial-spectacol, dar cred că transmite și un anumit mesaj publicului. Care credeți că este acest mesaj? Și cum s-a schimbat părerea voastră despre frumusețe?

Ashton Kutcher: Nu știu dacă serialul transmite un mesaj sau încearcă să spună ceva. Dar cred că este foarte prescriptiv în ceea ce privește ipoteza pe care o pune, și anume: cât de departe ai fi dispus să mergi pentru frumusețe? Și ce riscuri ai fi dispus să-ți asumi? Și unde te situezi în această multitudine bizară de perspective despre ce este frumusețea, ce reprezintă și ce înseamnă?

Și cred că serialul face o treabă foarte bună în a pune această întrebare și în a proiecta care ar putea fi unele dintre capcanele supraevaluării frumuseții.

Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, declarații despre serialul „The Beauty”. Ce i-a întrebat Libertatea pe actori
Ashton Kutcher e Byron Frost în „The Beauty”. Foto: HULU. FX. Disney+

„Ryan Murphy este unul dintre puținii creatori de conținut din lume care este un adevărat artist”

Al doilea jurnalist: Bună ziua, încântat de cunoștință. Aș dori să pun o întrebare, vă rog. V-ați retras din rolurile importante de televiziune timp de câțiva ani. Ce v-a determinat să reveniți cu serialul „The Beauty”?

Ashton Kutcher: Știi, eu chiar nu căutam să lucrez la un proiect de film sau televiziune. Am doi copii mici, de nouă și unsprezece ani. Le antrenez echipele și am o altă slujbă la care dedic mult timp și pe care o iau foarte în serios. Și cineva m-a contactat și mi-a spus: „Hei, Ryan Murphy vrea să vorbească cu tine despre chestia asta”. Și cred că Ryan este unul dintre puținii creatori de conținut din lume care este un adevărat artist, în sensul că, atunci când vezi unul dintre produsele sale, știi că este un proiect al lui Ryan Murphy. Se vede în conținut, se simte în scenariu, se simte în personaje. Și dacă te gândești la istorie, sunt foarte puțini artiști care au această calitate.

Te gândești la Monet, la Basquiat sau la Warhol și îți dai seama imediat. Și dacă vezi o lucrare a lor, îți spui: „Oh, ăsta e artistul acela”. Și Ryan are această calitate. Așa că m-am gândit: „Bine, o să merg la întâlnire”. Apoi mi-a explicat despre ce era vorba în proiect.

Mi s-a părut că serialul ridică o problemă foarte importantă, relevantă din punct de vedere social, iar apoi a început să-mi vorbească despre personaj și am simțit că era un personaj pe care nu l-am mai interpretat niciodată și că va fi greu de interpretat, iar mie îmi place să încerc lucruri dificile, așa că toate aceste lucruri m-au determinat să accept. Am avut o discuție foarte lungă cu soția mea despre ce implica acest angajament. Și am acceptat.

Jeremy Pope: „Există două adevăruri în această poveste”

Al doilea jurnalist: Nu este oare foarte ipocrit să trăiești într-un mediu nou, care este divers în atât de multe feluri, și în același timp să te lupți cu limitările, căutând scurtături pentru a-ți atinge scopurile?

Jeremy Pope: Da. Adică, cred că știi ce e interesant, înțeleg ce spui, pentru că există două adevăruri. Vedem o lume în care ne extindem celebrând lucrurile pe care le vedem și spunând: „Hei, să facem loc pentru celălalt, dacă vrei, pentru lucruri diverse”. În același timp, urmărim această idee de perfecțiune sau frumusețe, știi, frumusețe, iar acest indicator este diferit pentru fiecare persoană, în funcție de cine întrebi. Deci, este chiar ceva ce putem atinge?

Cred că suntem, de asemenea, în centrul cultural al unui fenomen în care fiecare reclamă pe care o văd pe rețelele de socializare este despre un produs de înfrumusețare sau un medicament pe care îl poți lua și care poate schimba sau repara ceva. Așadar, suntem într-o stare constantă de a crede că trebuie să remediem ceva. Și cred că asta ne poate afecta capacitatea de a ne experimenta pe noi înșine în toată plenitudinea și imperfecțiunile pe care le avem.

Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, declarații despre serialul „The Beauty”. Ce i-a întrebat Libertatea pe actori
Jeremy Pope e Jeremy. FOTO: Eric Liebowitz/FX

Așadar, înțeleg ce spui despre faptul că este puțin ipocrit, dar cred și că nu este ipocrit, ci mai degrabă că există două adevăruri în această poveste. Și cred că asta face Ryan Murphy în acest serial. Știi, la prima vedere, este o producție a lui Ryan Murphy. Este strălucitoare, este extrem de scumpă. Și ai, știi, niște artiști incredibili care fac parte din ea. Dar cred că ceea ce facem noi este să fim purtătorii mesajului, nu?

Și apoi cred că este important pentru noi să săpăm în interiorul poveștii și să descoperim cu ce se confruntă aceste personaje. Și să propunem publicului această întrebare activă: ce ești dispus să faci pentru frumusețe? Ce ești dispus să pierzi, să câștigi sau să sacrifici pentru asta? Și cred că a propune o întrebare nu înseamnă să-ți spunem noi cum să te simți, ci să te întrebăm cum te simți.

„Pune o lupă pe ceea ce ar putea însemna frumusețea”

Jurnalistul trei, Laura: Aș vrea să știu dacă serialul v-a făcut să vă gândiți la ceea ce simțiți în legătură cu frumusețea? Și dacă s-a schimbat ceva de-a lungul anilor, odată cu faima și prezența la Hollywood? Ce sunteți dispuși să sacrificați pentru frumusețe?

Anthony Ramos: Nu știu dacă m-a făcut să gândesc diferit despre frumusețe. Cu siguranță a pus sub lupă opinia despre ceea ce consideră lumea că este frumusețea și cât de departe ar putea merge lumea, oamenii, societatea în general. Obiectivul meu de a atinge frumusețea și cum arată aceasta pentru oameni.

Mă gândesc la asta în fiecare zi și da, la Hollywood există această presiune de a arăta într-un anumit fel, sau dacă vrei acest tip de rol, trebuie să ai acest tip de siluetă. Sau dacă vrei să fii un actor principal, trebuie să arăți așa. Sau dacă vrei să fii un actor de comedie, de obicei un actor de comedie va arăta așa. Și așa mai departe, nu? Și tot ce ai este ceea ce ai la dispoziție. Așa că cred că… Cred că, nu știu dacă mi-a schimbat modul în care privesc frumusețea, dar cu siguranță pune o lupă pe ceea ce ar putea însemna frumusețea pentru atât de mulți oameni din întreaga lume.

Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, declarații despre serialul „The Beauty”. Ce i-a întrebat Libertatea pe actori
Anthony Ramos, dreapta, e The Assassin. Foto: FX

Ashton Kutcher: „Viața are un mod de a-ți schimba definițiile”

Ashton Kutcher: Cred că perspectiva mea s-a schimbat destul de drastic de-a lungul vieții. Cred că există un moment în care crești ca copil și ai… Eu am crescut într-un oraș foarte mic din centrul Statelor Unite și… Era cam așa. Îmi amintesc presiunea de a fi la școală și sentimentul că nu mă simțeam ca și cum aș fi fost acel lucru și dorința de a mă integra, de a nu mă simți… de a nu mă simți ca și cum aș fi fost un ratat.

Și cred că asta m-a condus la o anumită definiție, și anume că, dacă aș putea fi ca acea altă persoană, ar fi perfect. Apoi cineva mi-a spus: „Hei, ar trebui să fii model”. Și eu am răspuns: „Poftim? Nu are niciun sens. Nu arăt ca Fabio. Nu înțeleg. Așa eram sigur că arată un model masculin. Și atunci cineva mi-a spus: „Nu, nu, nu, nu asta caută ei”. Iar eu am spus: „OK, dar nu pot căuta asta”. Iar ei au spus: „Nu, ceea ce faci tu va funcționa”.

Iar eu am spus: „OK”. Așa că am făcut asta și apoi am descoperit repede că existau două tipuri de modele cu care lucrau agențiile de modeling. Erau modelele comerciale și modelele editoriale. Iar modelele editoriale nu arătau ca modelele tradiționale. Era ca și cum, la vremea aceea, exista acest model extraordinar, pe nume Alec Weck, care era în ascensiune în industrie și era fascinantă, arătând aproape ca un extraterestru într-un anumit fel, și mai era o altă femeie, pe nume Tonga, care avea un spațiu uriaș între dinți și era atât de frumoasă și diferită și interesantă. Și eu aveam acea versiune.

Apoi, știi, intri în industria divertismentului, joci în filme și vezi o mulțime de oameni diferiți și, dintr-o dată, îți dai seama că poate vulnerabilitatea și disponibilitatea emoțională sunt cele mai frumoase lucruri. Apoi ai copii și nu ai văzut niciodată ceva atât de frumos în viața ta. Pur și simplu nu ai mai experimentat niciodată acel sentiment, că ești perfect. Și cred că viața are un mod de a-ți schimba definițiile, și poate că exact asta este frumusețea, această amplificare a ei în timp.

Întrebarea Libertatea pentru actori

Libertatea: Încântată de cunoștință! Deci, pe scurt, întrebarea mea este: ce vă place cel mai mult la personajele voastre și ce considerați că este cel mai provocator sau dificil la ele?

Jeremy Pope: Cred că cel mai provocator și dificil lucru în interpretarea lui Jeremy este faptul că numele lui este Jeremy. Este destul de greu, pentru că te întrebi: unde începe și unde se termină personajul? Mai ales când trăim, cum spun eu, versiunea noastră de frumusețe în viața reală.

Cred că pentru mine, acest lucru a fost o schimbare față de tot ce am interpretat până acum. Este a treia oară când lucrez cu Ryan Murphy. Așadar, provocarea a fost să intru în mintea acestui personaj, să îi înțeleg alegerile și instinctele, să nu îl judec, să continui să fac loc emoțional pentru nuanțele personalității sale și ale celui care încearcă să devină. Și, din nou, să mă separ pe mine, Jeremy, de personajul Jeremy.

Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, declarații despre serialul „The Beauty”. Ce i-a întrebat Libertatea pe actori
Bella Hadid e Ruby în „The Beauty”. Foto: Philippe Antonello/FX

Anthony Ramos: Adică, ceea ce mi-a plăcut la personajul meu a fost felul în care era, cât de dinamic era, cât de interesant era, știi, el este, nu știu cât de mult aș putea să dau. Nu știu ce părere ai tu, dar, știi, el este un suflet bătrân. A trecut prin multe.

Este un asasin, un ucigaș, dar este amuzant, carismatic și vesel, dar este și sadic și maniacal. Și m-am gândit că sunt multe lucruri cu care să mă joc în acest personaj. Și ce a fost? Ce mi s-a părut dificil? Poate că cea mai grea parte a fost, cred că cea mai grea parte a fost finalul, a fost cea mai dificilă parte.

