Povestea lui TĂTUȚU continuă! Astăzi, actorii și echipa de producție revin pe platourile de filmare, pregătiți să ducă mai departe povestea din universul riscant de la începutul anilor 2000, când Bebe Măcelaru era stăpân peste o lume în care legea și fărădelegea se întâlneau la fiecare pas. Sezonul 3 promite să aducă și mai multă acțiune, adrenalină, răsturnări de situație și răspunsuri pentru întrebările de pe buzele tuturor fanilor serialului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Anghel Damian, producătorul creativ și head writer-ul serialului, declară: „Astăzi pornim un nou capitol din TĂTUȚU, sezonul 3. Pentru mine, serialul ăsta e mai mult decât o poveste despre lumea interlopă. E o poveste despre oameni care vor să scape de trecut, dar nu pot, despre vinovăție, putere și iubire. A fost o călătorie care m-a consumat și m-a hrănit în același timp și sunt recunoscător pentru publicul care a făcut din TĂTUȚU un fenomen real. Sezonul 3 vine cu o energie diferită, mai întunecată, dar și mai profundă. Bebe Măcelaru crede că a câștigat totul, dar fiecare victorie îl aduce mai aproape de pierdere. E un sezon despre răzbunare, despre loialități care se frâng și despre ce rămâne dintr-un om atunci când puterea devine totul. Publicul se va reîntâlni cu personajele pe care le iubește deja, dar și cu figuri noi, actori consacrați care aduc forță și profunzime poveștii, alături de tineri talentați, pe care sunt convins că această serie îi va transforma în revelații. Pentru mine, TĂTUȚU e și o declarație de iubire față de echipă, față de actorii extraordinari care dau viață acestor personaje, și față de publicul care simte, râde, și trăiește cu ele. Mă bucur enorm că putem continua împreună povestea asta”.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

„Sezonul 3 va ridica miza mai mult ca oricând”

Delia Mihai, Head of Fiction Production PRO TV, confirmă că: „Sezonul 3 va ridica miza mai mult ca oricând. Vom avea mai multă acțiune decât în sezoanele anterioare: confruntări, răsturnări de situație la care nimeni nu se așteaptă, cârtițe noi infiltrate și momente de demascare care vor schimba totul. Vor exista pierderi dureroase, dar și dorințe puternice de răzbunare. Este, fără îndoială, cel mai intens sezon de până acum.”

Pe VOYO, pot fi urmărite primele două sezoane ale serialului, iar începând cu vinerea aceasta va fi disponibil și episodul final al sezonului 2 din TĂTUȚU, exclusiv pe platforma de streaming.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE