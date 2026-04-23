Intervențiile au ca scop principal schimbarea conductelor uzate, care au o vechime cuprinsă între 50 și 60 de ani.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au explicat joi, printr-un mesaj pe Facebook, urgența acestor intervenții.

„Continuăm lucrările de modernizare a reţelei de termoficare. Am atras fonduri europene şi e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanţarea”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Municipiului București.

Municipalitatea a publicat un calendar al zonelor în care furnizarea apei calde va fi afectată:

27 aprilie – 11 mai:

Străzile: Turnu Măgurele, Luică, Reşiţa, Niţu Vasile, Racoviţa, Giurgiului (inclusiv arterele adiacente).

Bulevardele: Constantin Brâncoveanu și Alexandru Obregia.

4 – 8 mai:

Perimetrul delimitat de: strada Sebastian, Calea Rahovei, strada Malcoci, Calea Ferentari, strada Petre Ispirescu, strada Dumbrava Nouă și străzile adiacente din zonă.

După 12 mai, timp de 5 zile:

Bulevardele: Nicolae Grigorescu, Basarabia, Camil Ressu.

Șoseaua Iancului, strada Constantin Brâncuşi și străzile adiacente.

