„Impasul a fost ridicat”, a salutat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-un mesaj publicat pe contul său de X.

„Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majoră”, a adăugat Kallas.

„Suntem în drum către Cipru, cu veşti bune”, a transmis, la rândul ei, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care urmează să participe pe această insulă din Marea Mediterană la un summit informal al şefilor de stat şi de guvern din statele membre UE.

Ridicarea vetoului Ungariei, după înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din 12 aprilie, urmează să permită Comisiei Europene să vireze primă tranşă din acest împrumut, adoptat în decembrie de restul statelor membre UE.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a dus la rândul său în Cipru, țara care deține președinția semestrială a UE, pentru a saluta un deznodământ mult aşteptat.

Acest împrumut – garantat din bugetul UE – este menit să permită Ucrainei să reziste în fața invaziei ruse pentru cel puțin încă doi ani.

Aproximativ 60 de miliarde de euro vor fi alocate eforturilor de apărare ale Ucrainei, iar restul de 30 de miliarde de euro pentru asigurarea funcţionării statului ucrainean.

Pe lângă împrumut, ridicarea vetoului Ungariei, decisă de Viktor Orban în ultimele sale zile la putere, permite totodată impunerea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Noile sancțiuni vizează sectorul bancar și exporturile de petrol din Rusia, care finanţează o mare parte a agresiunii militare împotriva Ucrainei.

În paralel, Ucraina a anunțat reluarea livrărilor de petrol către Slovacia și Ungaria, prin oleoductul Drujba, care a fost reparat după un atac cu drone efectuat de ruși la sfârșitul lunii ianuarie.