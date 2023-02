Astfel, filmul regizat de James Cameron a adunat până în prezent încasări de 2.243,2 milioane de dolari la nivel global și a devenit al treilea cel mai bun film cu cele mai mari încasări din toate timpurile la nivel global. „Avatar 2: Calea apei” a depășit la încasări „Titanic”, care a strâns 2.242,8 milioane de dolari la nivel global

Pe teritoriul american, „Avatar: The Way of Water / Avatar 2: Calea Apei” a trecut de „Jurassic World”, urcând pe locul nouă în topul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile din Statele Unite.

La nivel global, după cel de-al zecelea weekend în cinematografe, „Avatar: The Way of Water / Avatar 2: Calea Apei” a avut încasări estimate la 2.243,2 milioane de dolari, adică 657 de milioane de dolari doar în SUA și 1.586 de milioane de dolari la nivel internațional.

Așadar, regizorul James Cameron se poate lăuda cu trei dintre primele patru filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile la nivel global – „Avatar” (#1), „Avatar: The Way of Water / Avatar 2: Calea Apei” (#3) și „Titanic” (#4).

De asemenea, „Avatar: The Way of Water / Avatar 2: Calea Apei” este filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile în Franța, Germania, România, Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Liban, Lituania, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Cambodgia, Mongolia, Noua Zeelandă, Columbia și Puerto Rico.

Despre „Avatar 2: Calea apei”

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar 2: Calea apei” începe să spună povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), problemele care îi urmăresc, lucrurile pe care sunt dispuși să le facă pentru a se proteja reciproc, bătăliile pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care se văd nevoiți să le îndure.

Regizat de James Cameron și produs de Cameron și Jon Landau filmul îi are în distribuție pe Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet. Scenariul poartă semnăturile lui James Cameron și Rick Jaffa și a Amandei Silver.

„Avatar: The Way of Water / Avatar 2: Calea Apei ” a avut premiera în România pe 16 decembrie 2022.

Iată aici de ce merită să vedeți „Avatar 2. Calea apei”, un film pe gustul Generației Z și nu numai.

