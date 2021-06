Aylin Cadîr, despre căsnicia cu soțul ei, după 10 ani de la nuntă. „Ne-am certat chiar acum”

Invitată în cadrul emisiunii „La Mărță”, fosta membră a trupei Pops a povestit despre cum și-a cunoscut soțul și cum a surprins-o acesta.

În urmă cu 10 ani, Aylin și soțul ei au organizat două cununii, una musulmană, celalaltă ortodoxă, iar petrecerea de nuntă, la care au avut 350 de invitați, a durat trei zile și trei nopți.

„Sunt cu Traian de mai mult timp decât am fost cu ai mei”

„Am fost acum să sărbătorim 10 ani de căsnicie. Am avut o nuntă ca-n povești. Au fost trei zile și trei nopți de nuntă. În prima zi, am făcut o nuntă turcească, după tradițiile neamului meu.

A doua zi, am făcut în curte, la Neptun, și seara, petrecere la cherhana. Petrecerea s-a întins și a treia zi. Culmea e că ne-am certat chiar acum, în ziua în care am împlinit 10 ani.

Traian nu sărbătorește de obicei nimic, nici zile de naștere. De data asta, însă, eu am avut spectacol și, la întoarcere, am găsit un buchet exact ca buchetul meu de mireasă. L-am iertat imediat. Sunt cu Traian de mai mult timp decât am fost cu ai mei.

Noi avem 18 ani împreună, ne-am cunoscut la un concert cu Pops, la casa de la mare de la Neptun. Era ziua mamei lui și ne-a chemat pe noi să cântăm, că era îndrăgostit de mine. De fiecare dată ne facem vacanțele acolo, la Neptun”, a mărturisit Aylin, invitată la emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Citeşte şi:

Îngeri pentru Emilia, femeia din vârf de deal căreia i se șterge memoria în fiecare dimineață

Interviu cu Horia Colibășanu despre costurile și riscurile alpinismului: „Toți sunt obsedați: Vârful, vârful!”

Vanity Fair: Cum au încercat oficiali americani să îngroape teoria virusului scăpat din laborator

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cea mai hot fană din Liga 1 a răvășit Instagramul: „Să vă spun ce înseamnă 4-4-2”

Playtech.ro BREAKING: A cui este una din urmele ADN descoperite în explozia din Arad. Specialiștii sunt uluiți, dar explică

Observatornews.ro Tânără sfâșiată de câinele fratelui, în UK. Femeia îi spusese cu o seară înainte că simte că animalul o va muşca

HOROSCOP Horoscop 5 iunie 2021. Balanțele ar fi bine să înmoaie tonul, să dea dovadă de mai multă diplomație

Știrileprotv.ro „Ciuperca neagră”, infecția care face ravagii în India, se extinde în toată lumea. Medicii sunt îngrijorați

Telekomsport În 2010 era o bombă-sexy şi era super cunoscută. FOTO | Cum arată acum, la 36 de ani. O mai recunoşti?

PUBLICITATE Reduceri de până la 1.000 de lei în noul Huawei Online Store (PUBLICITATE)