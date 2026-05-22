După zece ani de pauză, România devine din nou gazda Finalei Naționale Red Bull BC One, cea mai importantă competiție de breaking 1 vs 1 din lume. Evenimentul are loc sâmbătă, 23 mai 2026, la ParkLake București, unde cei mai buni B-Boys și B-Girls din țară se luptă pentru un loc în Finala Mondială de la Toronto.

B-Boy Lee, jurat în finala națională Red Bull BC One

În juriu se află și B-Boy Lee, unul dintre cei mai respectați breakeri ai generației sale și membru Red Bull BC One All Stars, echipa internațională formată din dansatori considerați repere ale culturii breaking la nivel global.

Crescut în Amsterdam și format într-o cultură de dans puternic influențată de familie, B-Boy Lee este cunoscut pentru stilul său fluid, muzicalitatea foarte precisă și capacitatea de a transforma fiecare battle într-o conversație în mișcare.

În cariera sa, a dansat pe unele dintre cele mai importante scene internaționale și a fost parte din valul de breakeri care au dus cultura mai aproape de publicul global, inclusiv în contextul în care breakingul a devenit sport olimpic la Paris 2024.

În România, el vine ca jurat într-o competiție care nu premiază doar tehnica, ci și personalitatea, originalitatea și felul în care un dansator reușește să țină scena în timp real.

Libertatea: Ce diferențiază această competiție de alte competiții de breaking?

B-Boy Lee: Este locul unde găsești cel mai înalt nivel într-o competiție de breaking. Acest tip de battle este deja parte din cultura breakingului.

Ce observă la dansatori în battle-uri

Ce observi primul când un dansator intră într-un battle?

Personalitatea și prezența lui.

Cum arată pentru tine o prestație completă într-un battle?

Înseamnă să fii complet tu însuți în felul în care dansezi. Mulți spun că o prestație completă înseamnă să ridici trofeul la final, dar pentru mine nu e întotdeauna așa.

Ce contează cel mai mult la acest nivel: tehnică, originalitate, energie sau atitudine?

Foarte bună întrebare. Totul contează la fel de mult. Important este să ai o strategie și să știi ce vrei să evidențiezi în funcție de adversar.

Ce greșeli vezi cel mai des în battle-uri?

Repetiția, lipsa originalității, copiatul și dansul pe lângă muzică.

Ce face un battle memorabil pentru tine, ca jurat?

Când ambii dansatori sunt complet în moment și simți că există o conversație reală între ei.

Cât de importante sunt storytelling-ul și personalitatea?

Sunt foarte importante, dar nu te poți baza doar pe ele, mai ales la un nivel atât de înalt precum Red Bull BC One.

Ce rol are muzica și conexiunea cu DJ-ul?

Mulți nu realizează cât de important este acest lucru. Muzica este nucleul unui eveniment bun. Dacă frecvențele sunt potrivite, totul decurge natural.

De ce trebuie văzut breakingul live?

Așa cum am spus, aici se întâlnesc cei mai buni dansatori din lume. Online e ușor să vezi videoclipuri, dar aproape deloc nu poți simți energia. De aceea trebuie să fii acolo, ca să simți raw-ul, energia de battle și acele beat-uri grele.

