Tânărul artist a povestit la podcastul The News Man, moderat de Radu Andrei Tudor, detalii inedite din relația cu Mălina, care e însărcinată cu primul lor copil.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București.

De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică șmecheră, dar nu mă bagă asta în seama, că-s puștan. Ulterior m-am mutat și eu la București și ne-am întâlnit în mai multe episoade, întâmplător, într-un mod frumos. Și la melodia «Nebună», tot ea este protagonista. Și ea m-a admirat și respectat pe parcursul anilor și eu pe ea”, a declarat Babasha.

Cum a început povestea de iubire dintre cei doi

Scânteia dintre Babasha și Mălina s-a reaprins pe Arena Națională. „Ne-am întâlnit la concert la Coldplay. Ea mă tot întreba: «Tu ce faci aici?». Și-i zic: «Uite, cant în seară asta». Și-mi zice: «da, bine, mah, hai spune-mi ce faci aici, îți place Coldplay?». Și i-a luat ceva până să înțeleagă sau să mă creadă că, într-adevăr, am să fac parte din acel concert.

Când a aflat, m-a strâns foarte foarte tare în brațe și am simțit eu, acolo, o chestie. Atunci am zis: «asta este!». Și ca mod de reacție după ce s-a întâmplat în prima seară, am vorbit cu ea exagerat de mult și, după aceea, în a două seară am vorbit și mai mult. I-am zis: «Vezi că pe 16 am eveniment la Cluj». Și ea mi-a zis că se duce cu muncă la Cluj. I-am zis că o să cânt la 2 și jumătate dimineață, ea mi-a zis că termină munca la 2.

Ne-am întâlnit la evenimentul meu și atunci am sărutat-o de față cu toată lumea și nu m-a mai interesat de nimeni. Gata cu burlăcia, gata cu toate astea. Și ai simțit că ea va fi? Da, da, da!”, a adăugat el.

Babasha va deveni tatăl pentru prima oară

De Revelion, Babasha și-a cerut iubita în căsătorie pe scenă. Atunci s-au aflat că vor deveni părinți în câteva luni. În podcastul The News Man, el s-a confesat și despre momentul în care a aflat că va fi tătic.

„Cum a fost ziua în care ai aflat că vei fi tătic? Pe 31 august avusesem un eveniment în Mamaia. Ea bănuia ceva, eu eram plecat mai tot timpul și mai glumeam eu cu ea: «Ce ai, ești gravidă?». După eveniment, ne-am dus la hotel și stăteam pe scări, mi-am luat Mc să mănânc, că mi-era foame. S-au strâns în jurul meu prietenii, care știau toți. Eu râdeam cu ei și Mălina scoate, așa, testul… nu-mi venea să cred! Eram terminat! Coldplay! Eram în culmea fericirii și încă sunt”, a încheiat el.

