Așa cum era de așteptat, vedeta a denumit Hâtz Residence întregul cartier pe care l-a ridicat, iar recent, în cadrul unui videoclip pe care l-a postat pe contul său de YouTube, Dorian Popa a dezvăluit că unul dintre clienții lui este un artist cunoscut în toată țara: Babasha!

„Ce credeți, fraților? Al nostru client de la prima căsuță Hâtz Residence din Hâtz Residenț 3.0 este în trending, în primele cinci locuri. A venit cu prima nebunie, cică vrea să-i dau un perete jos și să facem un perete din sticlă către băiță”, a spus Dorian Popa în primele minute din clipul video.

„Vă place noua mea achiziţie? This is Babasha Residence”, a spus și Babasha despre vila de lux pe care și-a cumpărat-o.

Potrivit lui Dorian Popa, cântărețul și-a dorit foarte mult ca între baie și dormitor să aibă un perete de sticlă care își va schimba culoarea și opacitatea dintr-o simplă apăsare pe buton, deoarece este pe senzori.

„De pe locul 1 în trending-ul muzical și 3 în trendingul suprem, Johnuţule! Cel mai proaspăt client Hâtz Residence. Este viaţa mea! Bine, n-a venit aşa oricum, a venit cu dărâmat de pereţi, v-am zis la început”, a mai precizat Dorian Popa.

Mai mult decât atât, se pare că Babasha și-a dorit să aibă un sistem de iluminat al scărilor cu senzori, dar și o oglindă foarte mare în living. Astfel că Dorian Popa s-a văzut nevoit să facă unele modificări proiectului inițial.

Apoi, Dorian Popa a povestit pe YouTube și cum a ajuns să-i vândă o vilă de lux lui Babasha.

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. Ne-am văzut la mine acasă, mi-a zis: «Bă, știi foarte bine că-l am pe ăla mic pe drum, nu mai vreau să stau la apartament, vreau să mă mut la casă, îmi place ce faci». Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles, am bătut palma cum se face treaba repede și frumos între băieți”, a mai afirmat vedeta.

