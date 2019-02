Jojo a postat pe contul de socializare o imagine cu băiețelul ei, alături de care a scris un mesaj emoționant. „S-a înălțat, s-a conturat și vorbește cu mine despre câte-n luna și în stele. E băiat mare. Îl interesează ce simt, ce gândesc, e sensibil și inteligent și mă topește cu un zambet. De multe ori mă uit la Achim și mă intreb cum de a fost el cândva la mine în burtică. Achim m-a învățat ce înseamnă să fiu mamă. E universul meu întreg și nu îmi pot imagina nicio secundă viață fără să îl știu lângă mine”, a scris Jojo pe contul de socializare.

Zilele trecute, Jojo i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei. „Când eram mică bunicul meu avea o pușculita din fier pe care scria bani albi pentru zile negre’. Îmi amintesc că a ajuns cumva la noi în casă și că o tot întrebam pe mama după ce am învățat să citesc, ce înseamnă asta. Mi-a explicat că acolo puneau bani pentru zilele mai puțin norocoase. După zilele pe care le-am avut și care nu s-au oprit se pare, am căutat aseara printre fotografiile recente și am gasit-o pe asta care e foarte faină pentru că reprezintă un moment de fericire unde râd din toata inima cu iubitul meu. Astea ar fi pozele mele albe pentru zile negre, și de aceea consider că e frumos să trăim clipa la adevărata ei intensitate, mai ales când viața e blandă și buna cu noi. Prezentul este un cadou imens de la viata, chiar daca nu îl sesizam uneori. Am gasit un alt pasaj fain pentru voi in Cum să oprim timpul’: Dacă am găsi o cale să oprim timpul… La asta trebuie să lucrăm acum. Știi, pentru că momentele de fericire să plutească la nesfârșit. Am putea țese o plasă, să le prindem ca pe fluturi și să le ținem acolo pe veci. #catalinasipaul P.S: Dintre toate momentele noastre albe, Paul Ipate de tandrețe, bucurie, romantism, cele mai dragi îmi sunt cele în care râdem cu gura până la urechi ca și cum am avea 10 ani. Vreau să am 10 ani cu tine toată viața mea”, a scris Jojo în dreptul imaginii de pe contul de Facebook.

