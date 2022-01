Este bucurie mare în familia câștigătoarei de la „Exatlon România”, sezonul 2. Beatrice Olaru este însărcinată a doua oară și a făcut marele anunț pe rețelele de socializare, acolo unde a postat și primele imagini cu burtica de gravidă.

„You’re gonna be a big sister! ? Daaaa! Suntem fericiți să împărtășim cu voi vestea asta minunată și suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă un bebeluș și că Ana va avea un frățior sau o surioară! ?”, a scris Beatrice Olaru pe una dintre rețelele de socializare.

Viitoarea mămică este și antrenoare de fitness și oferă planuri alimentare multor femei. Beatrice Olaru a fost invitată miercuri, 19 ianuarie, în emisiunea „Vorbește lumea”, unde a vorbit despre cea de-a doua sarcină.

„Sunt însărcinată în 19 săptămâni, asta înseamnă patru luni spre cinci. La prima sarcină nu am poftit, dar acum mai poftesc când mai văd. Mi-a fost foarte rău în primul trimestru și nu am putut să mănânc mare lucru. Apoi am avut o perioadă când îmi venea să mănânc frigiderul cu totul, dar m-am liniștit și mi-am revenit”, a declarat Beatrice.

Beatrice Olaru a rămas însărcinată la 6 luni de când a născut primul copil

Antrenoarea de fitness și-a dorit doi copii și aceștia să fie apropiați de vârstă. La numai 6 luni de când a născut primul copil, Beatrice Olaru a rămas însărcinată. Ea a mers la medic, unde a făcut toate investigațiile, iar medicul i-a zis că totul este în regulă.

„La prima sarcină am luat 15 kilograme. Mă bucur că am rămas însărcinată. Am știut că ne dorim un frățior sau o surioară pentru Ana. Am rămas însărcinată când Ana avea 6 luni. Eu am născut natural și asta m-a ajutat. Am primit liber de la doamna doctor și ne-am apucat de treabă. Urmează să ne mutăm într-o casă mai mare și atunci o să avem ajutoare. Perioada asta de bebelușeală mi se pare cea mai frumoasă”, a declarat Beatrice Olaru la „Vorbește lumea”.

