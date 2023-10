Artista a mărturisit recent că, în apropierea vârstei de 15 ani, a ajuns în punctul în care nu mai avea deloc încredere în oamenii din jurul ei, deși avea o mulțime de prieteni. Betty a povestit că își punea chiar întrebări cu privire la propria persoană.

„La 15 ani am fost prima dată la psiholog, dar nu te gândi că am fost un copil rău. Am fost întotdeauna un copil OK, nu am deranjat pe nimeni niciodată. Pur și simplu, am fost pentru că am atins acel prag de adolescență. Simțeam nevoia să aud sau să aflu niște răspunsuri la niște întrebări pe care le aveam. Mă și simțeam nesigură, dintr-un anumit punct de vedere.

Eu sunt o persoană ambițioasă și căreia nu îi place să fie arătată cu degetul. Mă frustra faptul că nu mai aveam încredere în nimeni, în absolut nimic. Aveam teamă de toată lumea, îmi era frică de oameni. Nu era OK, eu mă cunosc, știu că sunt foarte prietenoasă, aveam foarte mulți amici, dar am învățat ceva: calitate, nu cantitate…la mine era invers”, a declarat Betty Salam pentru Playtech.ro.

„Consider că numele tatălui meu, e un nume greu de dus în spate, iar eu pe vremea aceea abordam un alt stil muzical, și nu numai. Eram diferită și e normal, odată cu vârsta te schimbi, iar dorințele, principiile, TU, se transformă. Mă bucur că mi-am găsit direcția, mă simt 100% eu în acest moment, am ajuns să mă cunosc foarte bine și știu ce vreau de la mine, însă trebuie să muncesc și să învăț. Am timp…Voință să am”, a povestit Betty pe Instagram, în urmă cu ceva timp.