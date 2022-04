Fiica cea mare a lui Florin Salam a devenit mamă la vârsta de 18 ani, iar de atunci corpul său a suferit mai multe modificări. Betty Vișănescu nu mai era mulțumită de bustul său, astfel că la trei ani după ce a devenit mamă a ales să își facă prima operație estetică. Artista spune că intervenția a fost necesitate, nu un moft.

Betty a avut o operație mai dificilă decât un simplu implant mamar, pentru că a ales să facă și mastopexie, mai exact să o ridicare a sânilor. După această operație, artista se simte bine și este bucuroasă cu alegerea pe care a făcut-o. Intervenția chirurgicală a avut loc vineri, 15 aprilie, la un spital privat din Capitală, iar astăzi va fi externată și va merge acasă.

„Sunt bine! Vă mulțumesc pentru mesaje. A fost totul bine, iar eu am avut parte de cea mai bună îngrijire din partea asistentelor și a medicului. Astăzi am avut o intervenție chirurgicală. Este vorba despre o mastopexie cu implant mamar, iar eu sunt foarte mulțumită.

„Când ești mamă, corpul ți se modifică”

Sunt foarte bucuroasă că mi-am împlinit, în sfârșit, această dorință. Am stat multă vreme să mă gândesc dacă doresc să-mi fac această intervenție, însă a fost o necesitate, nu un moft, dar bineînțeles că schimbă și fizicul în mai bine. Când ești mamă, corpul ți se modifică, iar eu fiind o mamă tânără, aleg să am grijă de mine și să arăt întotdeauna cum îmi place, ca să mă pot simți femeie. Am ales un doctor bun și sunt tare mulțumită”, a spus Betty pe Instagram.

În următoarea perioadă, fiica lui Florin Salam va avea câteva restricții din partea medicului. Ea nu va avea voie o perioadă să ridice greutăți, ceea ce înseamnă că nici pe fiul ei nu-l va putea lua în brațe câteva săptămâni. De asemenea, Betty Vișănescu trebuie să doarmă pe spate până când medicul îi va spune.

Operația de mastopexie cu implant mamar nu este prima intervenție estetică pe care fiica cea mare a lui Florin Salam și-o face. Betty Salam și-a mărit și buzele cu acid hialuronic.

