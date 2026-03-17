Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Cine îl crește acum pe Matthias

Povestea de dragoste dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu a durat mai mulți ani, însă relația lor a trecut prin mai multe etape. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, cei doi anunțau că iau o pauză, iar ulterior au decis să mai acorde o șansă căsniciei.

În cele din urmă însă au ajuns la divorț, fiecare refăcându-și viața. Chiar și așa, despărțirea a fost una liniștită, fără conflicte publice, iar cei doi au continuat să colaboreze în ceea ce privește creșterea fiului lor, Matthias.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Înțelegerea privind copilul

Potrivit informațiilor apărute, foștii soți au ajuns la un acord oficial prin care copilul rămâne în grija tatălui, iar Betty Salam ar urma să îl vadă în weekenduri.

Deși decizia poate părea surprinzătoare, relația dintre cei doi părinți pare în continuare una bună, bazată pe comunicare și respect, având în vedere că au ales să gestioneze situația fără scandal.

Un moment emoționant a avut loc chiar de 8 martie, când artista și-a vizitat băiețelul, iar micuțul a întâmpinat-o cu un buchet de flori.

Unde locuiește copilul în prezent

Se pare că, în această perioadă, Matthias locuiește alături de bunica paternă, în contextul în care Cătălin Vișănescu ar petrece tot mai mult timp în Germania. Există speculații că fostul soț al artistei ar putea lua în calcul o mutare definitivă în străinătate, mai ales că și familia actualei sale partenere se află acolo.

„Matthias este foarte bine. Este sănătos, merge la școală, este educat și nu-i lipsește nimic, asta este cel mai important lucru. Am luat decizia cea mai bună pentru el și acest lucru este cel mai important lucru. Nu am stabilit ce va urma, dar pot să vă asigur că mereu voi face parte din viața lui. Ne-am văzut de 8 martie, normal. Avem mereu program împreună stabilit, este copilul meu și voi fi mereu prezentă în viața lui. Avem programată și o vacanță împreună și vreau să fac totul ca să-i fie lui bine”, a confirmat Betty Salam pentru cancan.ro.

Un nou capitol pentru ambii părinți

Între timp, viața merge mai departe pentru ambii foști parteneri. Cătălin Vișănescu și-a refăcut viața și chiar i-a prezentat fiului său noua iubită, moment pe care l-a împărtășit și cu urmăritorii săi pe rețelele sociale.

„Nu caut perfecțiunea, dar lângă voi cred că am găsit-o. Nu pentru că totul e perfect… ci pentru că atunci când suntem împreună simt liniște. Simt că pot fi eu, fără măști, fără frici. În râsetele noastre, în momentele simple și în felul în care ne susținem unul pe altul, găsesc ceva rar… ceva adevărat. Poate că perfecțiunea nu există, dar ce avem noi trei e mai mult decât suficient pentru mine. Și pentru asta sunt recunoscător în fiecare zi”, a fost mesajul transmis de Cătălin Vișănescu.

De cealaltă parte, Betty Salam continuă să își vadă de carieră și de viața personală, păstrând însă legătura cu fiul ei.