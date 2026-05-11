Noul Xpeng P7 face furori în China

Modelul Xpeng P7 atrage atenția prin designul sportiv, tehnologia avansată și autonomia impresionantă, într-un moment în care producătorii chinezi de mașini electrice câștigă tot mai mult teren la nivel global.

Noul Xpeng P7 este un sedan în stil coupé, cu portbagaj hatchback și tracțiune integrală.

Versiunea de top este echipată cu două motoare electrice care dezvoltă împreună 437 kW, echivalentul a aproximativ 586 CP.

Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,7 secunde și vine standard cu suspensie pneumatică adaptivă și distribuție aproape perfectă a greutății.

Prețul de pornire în China este de aproximativ 30.000 de euro. Gama se extinde de la o versiune simplă cu tracțiune spate până la un model de top cu uși batante și frâne Brembo.

Autonomie de până la 820 km

Clienții pot alege între o baterie LFP de 74,9 kWh sau o baterie NMC de 92,2 kWh.

Conform standardului chinezesc CLTC, versiunea cu bateria mare poate ajunge la o autonomie de până la 820 km.

Interiorul este orientat puternic spre tehnologie:

ecran infotainment rabatabil de 15,6 inch

head-up display cu realitate augmentată de 87 inci

sistem audio cu 23 de difuzoare

scaune cu încălzire, ventilație și funcție de masaj

„Cu ajutorul aplicației XPENG, șoferii pot bloca și debloca mașinile, pot verifica starea bateriei și pot controla anumite funcții. De asemenea, pot chema mașina XPENG de la distanță dacă au nevoie să iasă dintr-un loc de parcare îngust.”, se precizează pe site-ul companiei.

Xpeng mizează pe inteligență artificială

Constructorul chinez a investit masiv în sisteme de asistență și funcții bazate pe inteligență artificială.

Noua generație Xpeng P7 reprezintă un pas important față de primul model lansat în Europa în 2022, care a fost apreciat pentru design, dar criticat pentru partea software și electronică.

De exemplu, în Olanda, prima versiune a Xpeng P7 s-a vândut în doar 624 de exemplare.

Acum, compania susține că noul model a fost îmbunătățit „din toate punctele de vedere”.

Marca se dezvoltă rapid în afara Chinei.

Potrivit informațiilor publicate de companie, Xpeng era prezentă în 30 de țări la finalul lui 2024 și vrea să ajungă în aproximativ 60 de piețe până la sfârșitul lui 2025.

Participarea confirmată la salonul auto IAA Mobility de la München alimentează speculațiile privind lansarea noii generații P7 și pe piața europeană.

Mașinile electrice chinezești cresc agresiv

Succesul noului Xpeng P7 vine într-un context în care producătorii chinezi domină tot mai mult piața EV. La începutul anului, SUV-ul Xiaomi YU7 a adunat 200.000 de comenzi în doar trei minute pe piața chineză.

Anul trecut, Xpeng a vândut aproximativ 45.000 de mașini în Europa, circa 10% din vânzările livrate la nivel global.

Compania chineză a anunțat la începutul lui 2026 că livrările sale cumulate în Germania au depășit 3.000 de unități, la aproximativ doi ani și jumătate de la intrarea pe această piață.

Pe lângă Germania, alte piețe cheie pentru XPeng includ țări cu o adopție ridicată a vehiculelor electrice, cum ar fi Norvegia, Danemarca, Olanda, Suedia și Franța. Compania continuă să se extindă și în alte țări europene. Cele mai populare modele ale producătorului chinez în Europa sunt SUV-urile G6 și G9.

Constructorii chinezi mizează pe autonomie mare, tehnologie avansată, prețuri competitive și dezvoltare rapidă.

Iar interesul tot mai mare al cumpărătorilor europeni ar putea accelera extinderea acestor branduri pe piețele occidentale.

