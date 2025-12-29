Acest succes major vine după turneul mondial Renaissance din 2023, care a generat încasări de peste 600 de milioane de dolari, dar și după perioada sa „Cowboy Carter”. Potrivit Forbes, Beyoncé și-a consolidat statutul de miliardar datorită acestor realizări notabile. Sursa originală, USA Today, menționează că doar alți patru muzicieni au atins acest prag: Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen.

În luna iulie 2025, Beyoncé și-a încheiat turneul „Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin Circuit Tour”, organizat pentru a marca lansarea celui de-al optulea album al său de studio, „Cowboy Carter”, apărut pe 29 martie 2024.

Ultimul spectacol din acest turneu de 32 de opriri, desfășurat în SUA și Europa, a reprezentat sfârșitul acestei ere artistice. Turneul, care a avut loc pe stadioane din nouă orașe, a generat venituri de peste 400 de milioane de dolari, devenind cel mai profitabil turneu de muzică country din istorie.

Beyoncé și-a extins recordul de cel mai bine plătit artist de culoare din toate timpurile și cel mai bine plătit artist de R&B din toate timpurile. Forbes estimează că artista a câștigat încă 50 de milioane de dolari din vânzarea de produse derivate pe durata turneului.

Turneul său grandios a debutat la SoFi Stadium din Los Angeles, pe 28 aprilie, cu un setlist de 39 de melodii. Evenimentul a fost o adevărată revoluție artistică, cu ținute extravagante, genuri muzicale diverse și, în mod special, influențe din muzica country, aducând în prim-plan comentarii despre diversitatea culturală și noile direcții din industrie.

Înainte de acest turneu, Beyoncé a susținut un spectacol de excepție la pauza meciului NFL de Crăciun 2024, intitulat „Beyoncé Bowl”. Acest moment unic a fost transformat ulterior într-un special disponibil pe Netflix.

„Și pentru că (compania lui Beyoncé) Parkwood a produs totul, Beyoncé a reușit să obțină marje de profit mai mari. Combinând veniturile din turnee cu câștigurile din catalogul său muzical și din contractele de sponsorizare din acest an, Forbes estimează că a câștigat 148 de milioane de dolari în 2025, înainte de taxe, devenind al treilea cel mai bine plătit muzician din lume”, a relatat publicația.

De-a lungul ultimilor ani, Beyoncé a lansat mai multe afaceri, inclusiv băutura SirDavis whisky, în parteneriat cu Moët Hennessy, brandul de îngrijire a părului Céced și o linie de parfumuri. În plus, anul trecut, artista a demarat o nouă colaborare cu Levi’s Jeans.

