Chiar dacă a pierdut un prim proces în instanță pe care i l-a intentat iubita lui Gabi Bădălău, fosta soție a acestuia a postat un mesaj cu subînțeles la adresa blondinei.

„Nu scot nici o coastă, nu fac nici 100 de abdomene”, a scris Claudia Pătrășcanu, printre altele, în dreptul unei fotografii în care ține în brațe o tavă cu prăjituri.

Bianca Drăgușanu a reacționat imediat și a transmis un mesaj public, precizând că nu o interesează ce se spune despre ea.

„Vă asigur că nu-mi lipsește nicio coastă. Și nici de abdomene sau de vreo tavă cu prăjituri nu am nevoie. Mai mult, eu am și creier care-mi funcționează la capacitate maximă. Nu mă interesează postările sau comentariile unor personaje penibile. Am câștigat un proces în instanță. Cine greșește plătește”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău, replici acide pentru Bianca Drăgușanu și fosta soție

Un nou conflict a izbucnit între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu, iar mărul discordiei este chiar Gabi Bădălău. Artista declară: „Sunt singura lui slăbiciune și mama copiilor lui”. Claudia Pătrășcanu a spus că-l așteaptă pe Gabi în cele mai sexy portjartiere, cealaltă, că iubitul ei se poate considera „un bărbat singur”.

„Referitor la Claudia… O penibilă, o perfidă… De cinci ani, în același film. Nu o mai bagă nimeni în seamă, cu cariera ei sau cu numele ei, și se mai agață de ceva. Ba se duce la mănăstire și se călugărește, ba mă așteaptă în lenjerie intimă.

Și dacă ar fi ultima femeie, la cât de rea este, nu mai există pentru mine. Vreau doar să fim părinți buni pentru băieții noștri”, a fost replica pe care Bădălău i-a dat-o Claudiei Pătrășcanu, potrivit Cancan.

„Bianca știe și cunoaște foarte bine subiectul, și anume că între mine și Claudia nu există și nu o să existe nimic.

Mă surprinde declarația ei, dacă avea ceva de zis, trebuia să-mi zică mie, nu prin presă. Dar dacă ea spune că mă pot considera singur… Îi mulțumesc!”, a spus Gabi Bădălău.

