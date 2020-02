De Livia Lixandru,

„Nu mi-am scos coaste, am slăbit vreo 20 de kg. Talia mea s-a micșorat mai ceva ca în adolescență, chiar am dimensiunile alea, 95-60-95. Eu sunt foarte înaltă, am 1.80 m. Nu mi-am scos coaste, dar la un moment dat, pentru că se exagerează foarte mult, i-am zis doctorului meu: Haide, domnule, să facem! El mi-a zis: Doamne ferește, ești nebună, n-ai nevoie’, a declarat Bianca Drăgușanu la ‘Vorbește lumea’.

Motivul pentru care vedeta are o talie atât de mică este faptul că a reușit să slăbească foart mult, iar exercițiile pe care le face în sala de sport o ajută foarte mult.

Bianca Drăgușanu a recunoscut că s-a gândit și la această operație, însă medicul său nu a fost de acord cu așa ceva.

După 17 ani de la implant, Bianca Drăgușanu își schimbă silicoanele

Însoțită de medicul estetician la Xtra Night Show, Bianca Drăgușanu a spus ca are nevoie să-si facă o nouă intervenție la sâni, dupa 17 ani de când și-a pus implanturi, scrie spynews.ro.

Specialistul a oferit mai multe detalii în legătură cu ce o așteaptă acum. Totul a început în urmă cu un an când Bianca și-a făcut griji ca un sân era mai mare decât celălalt.

Nimic anormal, conform medicului, numai că în cazul ei era vorba despre o cantitate destul de mare de lichid acumulat. A fost nevoie de înlăturare la acel moment.

Acum, Bianca trebuie să fie operată pentru a se afla care a fost cauza de acumulare a lichidului, ținând cont și că au trecut destul de mulți ani de când implanturile i-au fost puse.

Specialistul a ținut să precizeze că există o uzură a acestora în timp și nu există posibilitatea de fi purtate toată viața.

