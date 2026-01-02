În fotografiile postate pe Facebook, Bianca Drăgușanu apare alături de fetița ei, într-un cadru nocturn deosebit, lângă o piscină luminată, cu palmieri și clădiri impunătoare pe fundal. Decorul sugerează o locație exclusivistă, unde luxul se îmbină cu relaxarea specifică destinațiilor exotice.

Revelion în Dubai

Pentru seara de Revelion, Bianca a ales o ținută sofisticată: o rochie neagră, lungă, cu detalii strălucitoare și inserții transparente, completată de un sacou purtat lejer pe umeri. Machiajul este impecabil, cu accent pe ochi, iar părul lung, lăsat liber, îi completează apariția glam. Zâmbitoare și relaxată, vedeta pare să se bucure din plin de începutul noului an.

Alături de ea, fetița sa poartă, la rândul ei, o rochie neagră elegantă, presărată cu detalii discrete, potrivită pentru o seară festivă. Cele două apar într-o ipostază tandră și jucăușă, semn al unei legături strânse și al unei vacanțe petrecute în familie. După momentul festiv, Bianca Drăgușanu a arătat și partea relaxată a vacanței.

VEZI GALERIA  FOTO

Vedeta și fetița ei au renunțat rapid la rochiile elegante și au ales costumele de baie, bucurându-se de vremea caldă din Dubai și de momentele petrecute la piscină, într-un contrast total față de sezonul rece din România. Alături de imagini, Bianca Drăgușanu a transmis și un mesaj scurt fanilor săi: „La mulți ani ❤️❤️❤️ #2026”.

De ce nu-și dorește al doilea copil

Din mariajul cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu o are pe Sofia. Micuța locuiește în prezent cu mama sa, însă își petrece frecvent timpul și alături de tatăl ei. De-a lungul timpului, Bianca a declarat în repetate rânduri că apariția Sofiei i-a schimbat complet viața și că nu excludea ideea de a deveni din nou mamă. Își dorea ca fetița ei să aibă un frățior sau o surioară cu care să împartă copilăria.

Totuși, se pare că lucrurile s-au schimbat, iar vedeta privește acum altfel această posibilitate. Întrebată de Spynews dacă își mai dorește un copil, Bianca Drăgușanu a fost foarte clară: nu mai intenționează să devină din nou mamă. Ea spune că Sofia este deja mare și că își dorește să-și concentreze întreaga energie pe creșterea și educația ei.

„Nu. Eu am deja un copil care e mare, nu am timp să mai fac. S-a schimbat această decizie, nu mai vreau un al doilea copil. Vreau să-i asigur un viitor copilului meu, să fiu cât mai echilibrată, sănătoasă și bine pentru el. Nu am timp să fac un copil acum.

Un copil mic necesită multă atenție, multă răbdare, nu mai am motive să fac copii. Am unul deja, să facă cei care nu au”, a declarat Bianca Drăgușanu. Acum are o relație extrem de apropiată cu fiica ei, pe care o descrie drept cea mai bună prietenă.

Ce carieră vrea să urmeze fetița ei

Bianca spune că Sofia o uimește tot mai mult pe zi ce trece prin inteligența și maturitatea ei, iar timpul petrecut împreună este cel mai prețios pentru ea. Mai mult, Bianca a povestit că fiica ei și a lui Victor Slav are deja planuri clare: își dorește să devină medic veterinar.

„Sfaturile de viață cred că de-abia acum încep. Are 9 ani. E un copil inteligent. Atâta timp cât își ascultă mama, bunica și tatăl, cu siguranță va reuși să facă tot ce își propune. Vrea să devină medic veterinar. O îndrum normal, în orice vrea să facă, eu o susțin”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

