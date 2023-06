Bianca Drăgușanu deține un atelier de croitorie, mai multe magazine online cu haine și, de ceva vreme, e prezentatoare la Kanal D2. Nu se plânge de programul ei încărcat, ci se laudă că reușește să-și îndeplinească toate sarcinile într-o zi.

Pe Instagram ea a foarte activă, are peste un milion de urmăritori cu care ține legătura zilnic. Le dă sfaturi de frumusețe, așa cum a făcut și în interviul pentru Ciao. Deși are multe haine, pantofi și genți de brand, de mii de euro, ea se îmbracă și de la mall.

Bianca Drăgușanu: „Nu îți trebuie neapărat mulți bani să te îmbraci frumos”

„Dau sfaturi zilnic pe Instagram-ul meu și aș putea să îmi fac și o emisiune despre asta. În primul rând sfatul meu e să se iubească pe ele. Iubește-te pe tine și apoi restul. Prețuiește-te, îngrijește-te, investește în tine, în unghii, manichiură, pedichiură, coafură, fii tot timpul spălată pe cap, fii tot timpul fresh, du-te la sală, mănâncă sănătos, îmbracă-te frumos.

Nu îți trebuie neapărat mulți bani să te îmbraci frumos. Eu sunt fan al unui magazin ce se regăsește în toate mall-urile, de exemplu. Eu cumpăr zilnic de la acest brand și periodic le fac retur la ce nu îmi place. Ăsta e sfatul meu, să se prețuiască, să se iubească mai mult pe ele, să se pună pe primul loc în orice fac”, a zis ea.

Recomandări Avertismentul omului lui Zelenski, pe fondul conflictului Prigojin-Kremlin: „Totul este abia la început în Rusia”

„Nu am timp să sufăr că sunt prea ocupată să iubesc și să fiu fericită”

Și a continuat: „În viața asta nu te poți baza decât pe un singur om, pe tine. Iar dependența asta că fericirea vine din jumătatea celuilalt sau ceva de genul ăsta, nu există. Niciodată nu am gândit așa, eu nu mi-am permis niciodată să fiu în depresie sau să sufăr. Nu am timp să sufăr că sunt prea ocupată să iubesc și să fiu fericită. Care e aia depresie, aia suferință?

Eu, după ce am născut, a doua zi eram pe la mall, mă plimbam ca să văd ce corset să îmi iau, să văd cum să fiu mai slabă, mai repede. Mă gândeam cum să mă refac mai repede să mă duc la sală, să văd copilul, să văd tot, să fiu mămică sexy. Nu am timp de așa ceva”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce planuri de vacanță are Bianca Drăgușanu

În privința planurilor ei pentru vara aceasta, spune că e preocupată mai ales de afacerile sale. Bianca Drăgușanu își mută atelierul de croitorie. „Nu îmi fac planuri pentru vară, pentru că am niște proiecte în dezvoltare, îmi mut atelierul și consider că e o prioritate. Iar dacă vreau să plec în vacanță, plec oricând, plec în weekend, nu am planuri pentru vară că nu mai sunt pe vechi să îți faci biletele de avion cu 6 luni și oricum le pierdeam dacă le făceam cu 6 luni înainte. Că le făceam cu 37 de euro și când era să plec uitam că le-am luat.

Recomandări LIVETEXT – Kremlinul acuză o „revoltă armată” comisă de Prigojin. Moscova s-a baricadat

Eu sunt genul: e vară, e iulie, hai la mare. Unde? Acolo, hai. Sun să văd dacă nu e nevoie de mine pe undeva și plec. Eu nu sunt omul care să își facă planuri. Sunt un om punctual și foarte oganizat, dacă zic ceva, aia fac, dar ca să îmi fac planuri nu mi-a ieșit niciodată. Fără planuri, nici de Crăciun, nici de vară, de nimic”, a mai zis ea pentru Ciao.

Cum arată o zi din viața Biancăi Drăgușanu

„În fiecare zi merg la sală, în fiecare zi stau cu Sofia și fac lecții, în fiecare zi merg la atelier și atunci când mi se cere sunt în Kanal D. De exemplu, luni mă duc din nou să filmez ceva îmbrăcată în Orange la Kanal D după care mă duc la atelier, după care mă duc la sală, după care stau cu Sofia, după care mă văd cu Gabi la cină. Sunt un om foarte organizat”, a încheiat ea interviul.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Din ce face munți de bani soțul Cristinei Spătar. Viața neștiută a lui Vicențiu Mocanu

FANATIK.RO Cazare gratis pe o insulă din Grecia adorată de români. Anunțul care bate OLX și toate agențiile de turism. Există o singură condiție

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Cum s-a produs implozia submersibilului Titan. Salvatorii au ştiut că incidentul a avut loc imediat după scufundare

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop Mihai Voropchievici. Care sunt cele mai fidele zodii feminine