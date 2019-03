„Te-ai despărțit de …?”, a fost Bianca întrebată. „Da! În viața mea rămân doar oamenii care merită”, a răspuns ea, semn că nu a rămas prietenă cu fostul, așa cum declara cu câteva zile în urmă.

„În acest moment, sunt singură, nu am pe nimeni, și îmi este mai bine așa! În ceee ce-l privește pe fostul meu iubit, ei bine, am rămas prieteni. Atât”, a spus Bianca după despărțirea de Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu mai formează un cuplu și se pare că de data asta, despărțirea este definitivă. Însă, la mijloc nu a fost gelozia, așa cum s-a speculat, iar Alex a vorbit despre motivele care au dus la ruptura dintre ei. „Se aud o grămadă de zvonuri. Se aud presupuneri, speculaţii. Nu prea are mult legătură cu ce a fost. Noi am avut o perioadă foarte frumoasă împreună. Eu o să călătoresc mult. Nu a fost vorba de gelozie. Mai ales acum, la a doua despărţire de fosta mea. Într-adevăr, tensiuni există, că e ceva logic. M-am dus să-mi văd fetiţa, am avut acolo la Mediaş nişte chestii personale, nişte afaceri, că am luat ceva acolo la Mediaş. O proprietate, un hotel, şi a trebuit să stau câteva zile. Şi, vezi Doamne, a făcut lumea nişte legături că am fost la Mediaş şi am chemat-o pe fosta şi am petrecut timp cu ea acolo. Eu am greşit-o puţin în nişte chestii, înţelegi? Nu e vorba de gelozie, acum am citit ziarul, un articol, mi-a trimis şi ea mea. Eu nu i-am făcut ei gelozii. Eu nu sunt omul să fiu gelos”, a mărturisit Alex Bodi, pentru „Xtra Night Show”.

