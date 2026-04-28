Relația dintre Bianca Drăgușanu și Vica Blochina revine în centrul atenției, după un nou schimb de declarații care a reaprins tensiunile dintre cele două vedete. Deși în trecut au fost foarte apropiate, lucrurile s-au schimbat radical în ultimii ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Cele două au avut o relație strânsă, iar dovadă stă chiar un gest făcut de Bianca Drăgușanu, care și-a amânat cununia civilă cu Victor Slav pentru a-i fi alături Vicăi Blochina într-un moment important. Un astfel de gest arăta, la acea vreme, cât de puternică era legătura dintre ele.

În timp însă, drumurile lor s-au separat, iar aparițiile comune au devenit tot mai rare. O posibilă apropiere a avut loc anul trecut, când ambele au apelat la același medic estetician, semn că relația s-ar fi putut repara.

Vica Blochina, declarații care au supărat-o pe Bianca Drăgușanu

Recent, Vica Blochina a făcut o serie de afirmații care au deranjat-o pe Bianca Drăgușanu. Aceasta a sugerat că vedeta nu ar fi o persoană de încredere, ba chiar că ar putea „să te lase când îți este lumea mai dragă”.

„Sunt oameni cu care e mișto să ieși, doar pentru a se uita lumea la tine. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu. Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând. Nu te bârfește sau ceva, nu în sensul ăsta, dar te lasă baltă, când nu te aștepți. Eu cu Bianca suntem prietene de conjunctură. Nu am putut să fiu prietenă foarte bună cu ea niciodată. Nu (n.r. nu a fost dezamăgită). Experiență. Fiecare face cum crede”, a declarat Vica Blochina.

Declarația a stârnit reacții, iar replica nu a întârziat să apară.

Răspunsul Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a sugerat că astfel de afirmații reflectă mai degrabă persoana care le face decât pe cea vizată, lăsând să se înțeleagă că nu își dorește să alimenteze tensiunile.

„Cred că doamna se autocaracterizează. Eu nu vând, doar cumpăr. Îi mulțumesc pe această cale pentru «prietenia acordată»”, a fost răspunsul diplomat al Biancăi Drăgușanu, potrivit cancan.ro.

Vica Blochina revine asupra declarațiilor

Ulterior, Vica Blochina a încercat să clarifice situația, susținând că nu a avut intenții negative. Aceasta a explicat că expresia folosită a fost una nefericită și că nu a vrut să sugereze o trădare, ci mai degrabă o posibilă lipsă de implicare într-un anumit context.

„Despre Bianca Drăgușanu nu am nimic rău de spus, în contextul în care am vorbit despre ea la podcast m-am și corectat vizavi de ceea ce am spus. Nu m-am referit prin cuvintele „că te vinde “ decât la faptul că “ te poate lasa baltă într-o situație“. Ideea este că, deși vorbesc perfect limba română și stau în București de peste 20 de ani , totuși sunt expresii care au mai multe nuanțe și sensuri, pe care se poate să le mai încurc, eu fiind vorbitor fluent în lituaniană. Așa că lucrurile nu sunt ceea ce s-au vrut a se interpreta de către alții, atâta timp cât eu m-am și corectat, dar oamenii profită de greșeli ca să facă titluri”, a declarat Vica Blochina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE