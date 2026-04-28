Recent, Mihaela Rădulescu a dezvăluit prin intermediul rețelelor de socializare că, după ce Felix Baumgartner a murit, a fost umilită de familia austriacului.

„Nu mi s-a permis timp de opt luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo. Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui.

Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic, nici pentru încălcarea intimității mele, nici pentru faptul că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru modul în care i-au invadat intimitatea lui Felix într-un fel care l-ar fi făcut să se simtă rău, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu.

Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «tipica româncă», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult. Timp de opt luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani”, spunea, printre altele, Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu și Felix BaumgartnerIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Acum, la câteva săptămâni după ce a publicat în mediul online acel mesaj, Mihaela Rădulescu a revenit cu un nou mesaj. De această dată adresat direct presei din Austria și familiei lui Felix Baumgartner.

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte.

V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate. Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el.

Dar munca mea a fost la fel de importantă: fiecare poză de aici spune o poveste despre emisiunile mele TV, coperțile mele de revistă, evenimentele pe care le-am prezentat în România și în Monaco, campanii publicitare, gale de premiere.

Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma» (două sezoane), concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste (Viva, Unica, Elle, TV Mania), mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, am fost keynote speaker la Careers Day în Monaco, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea.

Nici nu mă faceți să povestesc și ce am făcut în ceilalți 25 de ani de carieră! Da, a fost un du-te-vino constant: zboruri, drumuri, schimbat valize… ca să pot fi în Arizona, Canada, Singapore, California, Abu Dhabi, Marea Britanie, Finlanda, New York, în toată Europa, pentru și alături de Felix Baumgartner. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și cred că mă iubea și mai mult pentru că reușeam să le fac pe toate fără să mă plâng vreodată.

Da, asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră! Așa cum ar trebui să fie orice femeie, ținându-se de propriile visuri chiar și în mijlocul celei mai mari iubiri din viața ei. Putem face totul, fetelor. Nu renunțați niciodată la cine sunteți”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram, în dreptul unui clip video.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sindicaliștii, pensionarii și studenții îi cer socoteală Guvernului pentru măsurile luate, în Piața Victoriei. Sunt așteptați 10.000 de oameni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

