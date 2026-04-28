Orașul care a format-o pe Nadia o primește din nou acasă

La sfârșitul lunii mai, Oneștiul va deveni punctul de întâlnire al gimnasticii românești și internaționale. Sute de invitați sunt așteptați în oraș, de la personalități ale sportului și oficiali, până la foști campioni, antrenori, arbitri, reprezentanți ai presei și oameni care vor să o vadă pe Nadia Comăneci aplaudată acasă.

Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a intrat în istoria sportului pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, când a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Nota a venit după exercițiul obligatoriu la paralele inegale, iar tabela de marcaj a afișat 1.00, pentru că sistemul nu era pregătit să arate 10.00. Foto: Profimedia Images

Pentru Onești, revenirea Nadiei nu este doar o festivitate. Este un moment de memorie, emoție și recunoaștere. Aici a început drumul ei. Aici a făcut primele antrenamente. Aici s-a format sportiva care avea să ajungă, în 1976, una dintre cele mai cunoscute figuri din sportul mondial.

Nadia Comăneci nu revine doar într-un oraș, ci în locul care a făcut parte din povestea ei înainte ca lumea întreagă să îi cunoască numele.

Cupa „Nadia Comăneci – Perfect 10”, competiția dedicată noii generații

Între 28 și 31 mai, Clubul Sportiv Municipal Onești, subordonat Agenției Naționale pentru Sport, organizează, împreună cu Primăria Onești și Fundația Nadia Comăneci, „Cupa internațională NADIA COMĂNECI – Perfect 10”.

Competiția va avea loc la Sala Polivalentă Nadia Comăneci și va fi dedicată tinerelor gimnaste. Peste 200 de sportive junioare din România, SUA, Canada, Hong Kong, Italia, Franța, Norvegia, Nigeria și Malta vor concura la Onești, într-un eveniment care leagă trecutul glorios al gimnasticii românești de viitorul acestui sport.

Organizatorii spun că evenimentul va aduce laolaltă nu doar sportive, ci și antrenori, arbitri, foste campioane și invitați cunoscuți din sportul internațional. Cupa va fi mai mult decât o competiție. Va fi o întâlnire între generații, între oamenii care au construit școala românească de gimnastică și copiii care visează astăzi la propriul lor moment de glorie.

Gala Campioanelor, seara în care Oneștiul își celebrează legendele

Pe 31 mai, stadionul Carom va găzdui „Gala Campioanelor”, momentul central al manifestărilor dedicate Nadiei Comăneci.

Nadia Comăneci în timpul exercitiuui la paralele imegale la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976
La Montreal, Nadia Comăneci a primit în total șapte note de 10 și a câștigat trei medalii de aur, la individual compus, paralele inegale și bârnă. Foto: Profimedia Images

Evenimentul va aduce în prim-plan marile gimnaste ale României care și-au început cariera și s-au format la Onești. Va fi o seară dedicată perfecțiunii, dar și oamenilor care au făcut ca un oraș din România să devină un nume important în istoria gimnasticii mondiale.

Gala va fi, în același timp, o celebrare a Nadiei Comăneci și a școlii de gimnastică din Onești, locul din care au plecat sportive care au dus România pe podiumurile lumii.

„Oneștiul va fi mereu acasă pentru Nadia”

Ingrid Istrate, directoarea CSM Onești, spune că orașul o așteaptă cu emoție pe Nadia Comăneci și că aniversarea celor 50 de ani de la Montreal este cel mai potrivit moment pentru ca Oneștiul să îi arate cât de mult o iubește.

„Oneștiul va fi mereu acasă pentru Nadia și o așteptăm cu nerăbdare ca să o sărbătorim. Cei 50 de ani scurși de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a scris istorie, sunt ocazia ideală pentru a-i arăta cât de mult este iubită aici”, a declarat Ingrid Istrate.

Aniversarea vine într-un an special pentru oraș. Oneștiul este Oraș European al Sporturilor, iar organizatorii spun că evenimentele dedicate Nadiei Comăneci arată dorința orașului de a continua tradiția performanței.

„Va fi o sărbătoare care va depăși granițele Oneștiului și mă bucur că vor veni oameni de valoare ai sportului românesc, care și-au dorit să o întâmpine pe Nadia acasă”, a mai transmis Ingrid Istrate.

La 50 de ani de la primul 10 perfect, Oneștiul se pregătește pentru mai mult decât un eveniment festiv. Se pregătește să își salute cea mai cunoscută fiică sportivă, gimnasta care a făcut ca numele orașului să fie legat pentru totdeauna de unul dintre cele mai frumoase momente din istoria sportului mondial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sindicaliștii, pensionarii și studenții îi cer socoteală Guvernului pentru măsurile luate, în Piața Victoriei. Sunt așteptați 10.000 de oameni

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Produsul de 19,49 lei vândut la Lidl în Săptămâna Iberică pe care românii îl cumpără tot mai des
Știri România 14:00
Produsul de 19,49 lei vândut la Lidl în Săptămâna Iberică pe care românii îl cumpără tot mai des
10 stații cu apă gratuită pentru pasagerii de pe aeroportul Otopeni. Primele cișmele au fost deja puse în funcțiune | VIDEO
Știri România 13:58
10 stații cu apă gratuită pentru pasagerii de pe aeroportul Otopeni. Primele cișmele au fost deja puse în funcțiune | VIDEO
Parteneri
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Adevarul.ro
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Fanatik.ro
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Aris Eram, surprins în ipostaze apropiate cu o fostă concurentă de la Survivor România 2026. Au petrecut împreună într-un local din București
Stiri Mondene 14:04
Aris Eram, surprins în ipostaze apropiate cu o fostă concurentă de la Survivor România 2026. Au petrecut împreună într-un local din București
Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor România 2026: „Pentru pizza”
Stiri Mondene 13:55
Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor România 2026: „Pentru pizza”
Parteneri
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Parteneri
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax.ro
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax.ro
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
BREAKING Se amână scumpirea biletelor la metrou pentru 60 de zile
KanalD.ro
BREAKING Se amână scumpirea biletelor la metrou pentru 60 de zile

Politic

Moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan a fost depusă, a anunțat George Simion: „S-au strâns peste 245 de semnături”
Politică 14:20
Moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan a fost depusă, a anunțat George Simion: „S-au strâns peste 245 de semnături”
Sorin Grindeanu, iritat când a fost întrebat dacă i-a mințit pe socialiștii europeni când a spus că nu va exista nicio colaborare cu AUR
Politică 14:07
Sorin Grindeanu, iritat când a fost întrebat dacă i-a mințit pe socialiștii europeni când a spus că nu va exista nicio colaborare cu AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal