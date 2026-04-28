Orașul care a format-o pe Nadia o primește din nou acasă

La sfârșitul lunii mai, Oneștiul va deveni punctul de întâlnire al gimnasticii românești și internaționale. Sute de invitați sunt așteptați în oraș, de la personalități ale sportului și oficiali, până la foști campioni, antrenori, arbitri, reprezentanți ai presei și oameni care vor să o vadă pe Nadia Comăneci aplaudată acasă.

Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a intrat în istoria sportului pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, când a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Nota a venit după exercițiul obligatoriu la paralele inegale, iar tabela de marcaj a afișat 1.00, pentru că sistemul nu era pregătit să arate 10.00. Foto: Profimedia Images

Pentru Onești, revenirea Nadiei nu este doar o festivitate. Este un moment de memorie, emoție și recunoaștere. Aici a început drumul ei. Aici a făcut primele antrenamente. Aici s-a format sportiva care avea să ajungă, în 1976, una dintre cele mai cunoscute figuri din sportul mondial.

Nadia Comăneci nu revine doar într-un oraș, ci în locul care a făcut parte din povestea ei înainte ca lumea întreagă să îi cunoască numele.

Cupa „Nadia Comăneci – Perfect 10”, competiția dedicată noii generații

Între 28 și 31 mai, Clubul Sportiv Municipal Onești, subordonat Agenției Naționale pentru Sport, organizează, împreună cu Primăria Onești și Fundația Nadia Comăneci, „Cupa internațională NADIA COMĂNECI – Perfect 10”.

Competiția va avea loc la Sala Polivalentă Nadia Comăneci și va fi dedicată tinerelor gimnaste. Peste 200 de sportive junioare din România, SUA, Canada, Hong Kong, Italia, Franța, Norvegia, Nigeria și Malta vor concura la Onești, într-un eveniment care leagă trecutul glorios al gimnasticii românești de viitorul acestui sport.

Organizatorii spun că evenimentul va aduce laolaltă nu doar sportive, ci și antrenori, arbitri, foste campioane și invitați cunoscuți din sportul internațional. Cupa va fi mai mult decât o competiție. Va fi o întâlnire între generații, între oamenii care au construit școala românească de gimnastică și copiii care visează astăzi la propriul lor moment de glorie.

Pe 31 mai, stadionul Carom va găzdui „Gala Campioanelor”, momentul central al manifestărilor dedicate Nadiei Comăneci.

La Montreal, Nadia Comăneci a primit în total șapte note de 10 și a câștigat trei medalii de aur, la individual compus, paralele inegale și bârnă. Foto: Profimedia Images

Evenimentul va aduce în prim-plan marile gimnaste ale României care și-au început cariera și s-au format la Onești. Va fi o seară dedicată perfecțiunii, dar și oamenilor care au făcut ca un oraș din România să devină un nume important în istoria gimnasticii mondiale.

Gala va fi, în același timp, o celebrare a Nadiei Comăneci și a școlii de gimnastică din Onești, locul din care au plecat sportive care au dus România pe podiumurile lumii.

„Oneștiul va fi mereu acasă pentru Nadia”

Ingrid Istrate, directoarea CSM Onești, spune că orașul o așteaptă cu emoție pe Nadia Comăneci și că aniversarea celor 50 de ani de la Montreal este cel mai potrivit moment pentru ca Oneștiul să îi arate cât de mult o iubește.

„Oneștiul va fi mereu acasă pentru Nadia și o așteptăm cu nerăbdare ca să o sărbătorim. Cei 50 de ani scurși de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a scris istorie, sunt ocazia ideală pentru a-i arăta cât de mult este iubită aici”, a declarat Ingrid Istrate.

Aniversarea vine într-un an special pentru oraș. Oneștiul este Oraș European al Sporturilor, iar organizatorii spun că evenimentele dedicate Nadiei Comăneci arată dorința orașului de a continua tradiția performanței.

„Va fi o sărbătoare care va depăși granițele Oneștiului și mă bucur că vor veni oameni de valoare ai sportului românesc, care și-au dorit să o întâmpine pe Nadia acasă”, a mai transmis Ingrid Istrate.

La 50 de ani de la primul 10 perfect, Oneștiul se pregătește pentru mai mult decât un eveniment festiv. Se pregătește să își salute cea mai cunoscută fiică sportivă, gimnasta care a făcut ca numele orașului să fie legat pentru totdeauna de unul dintre cele mai frumoase momente din istoria sportului mondial.

