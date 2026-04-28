„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moţiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea şi direcţia actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris senatoarea pe Facebook.

Stoiciu atrage atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă colaborarea politică cu forţele extremiste, mai ales în mijlocul crizei politice actuale. „Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să menţină forţele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a precizat ea în aceeaşi postare.

Senatoarea a făcut paralele cu ascensiunea fascismului în perioada interbelică, rezultatul concesiilor repetate ale forţelor democratice. „Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forţele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici şi raţiuni de moment. De ce credeţi că social-democraţii germani păstrează cu sfinţenie acest cordon sanitar în raport cu extremiştii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Şi nu vor să o repete”, a explicat Stoiciu.

Ea a punctat că normalizarea extremismului este o „linie roşie” peste care nu poate trece. „Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Le mulţumesc colegilor social-democraţi care m-au susţinut în iniţiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a scris senatoarea.

Întrebat despre demisia din PSD a Victoriei Stoiciu, șeful partidului, Sorin Grindeanu, a comentat ironic:„Mă gândesc că își dă și din Senat demisia”.

PSD şi AUR plănuiesc să depună azi, 28 aprilie 2026, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a indicat data de 5 mai ca posibilă pentru votul asupra moţiunii în plenul Parlamentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE