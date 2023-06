Sofia Natalia Slav, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, are 6 ani și e în clasa zero. Mama ei celebră spune că o crește singură, că tatăl ei se implică, însă nu chiar cum ea își dorea. „Mă consult cu tatăl fetiței, pentru că e importantă și părerea lui și de multe ori este un ajutor pentru mine în anumite circumstanțe. (…)

Bianca Drăgușanu: „100% îmi cresc copilul singură, cu ajutorul mamei mele”

Ea are totuși un tată care o iubește și care este alături de ea. Ar putea mai mult, dar dacă atât îi permite timpul… 100% îmi cresc copilul singură, cu ajutorul mamei mele și sunt foarte fericită pentru asta”, a spus Bianca Drăgușanu la FRESH by UNICA.

În privința studiilor Sofiei, Bianca Drăgușanu a decis ca fiica ei și a lui Victor Slav să urmeze cursurile unei școli de stat și a explicat de ce a luat această hotărâre, deși ar fi avut posibilitatea să o înscrie la orice școală privată.

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Bianca Drăgușanu: „Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are”

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta?

Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Ce carieră vrea să urmeze fiica Biancăi Drăgușanu

În aceeași emisiune, Bianca Drăgușanu a dezvăluit despre Sofia că îi plac mult animalele, așa că își dorește să devină medic veterinar. „Indiferent ce își va alege, eu o voi susține. La ora asta ea își dorește foarte tare să fie medic veterinar.

Probabil, pe parcursul vieții, o să o îndrum să fie medic estetician, să o opereze și pe mami. Dacă ar fi să ne întoarcem la regrete, poată ăsta ar fi unul dintre marile mele regrete, că nu am urmat o Facultate de Medicină. La cât sunt de pasionată de acest domeniu, cu siguranță îmi făceam un renume”, a spus Bianca Drăgușanu pentru FRESH by UNICA.

