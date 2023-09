Pe când avea 16 ani, Bianca Drăgușanu și-a dezvoltat spiritul antreprenorial. Fosta prezentatoare de la Kanal D2 cumpăra haine de la magazinele second-hand, le spăla acasă, uneori le mai și modifica, iar apoi le revindea colegilor.

Bianca Drăgușanu: „Bișniță făceam! Și acum tot cu haine”

Nu primea bani mulți, doar alocația care era atunci, probabil echivalentul a câtorva zeci de lei de acum. „Pe la 16 ani. Cumpăram lucruri de la second hand și le spălam sau le modific acasă și le vindeam la școală pe alocații. Eram un fel de bișnițar. Da, normal, că știu ce făceam. Da (n.r a știut să facă afaceri de mică). Bișniță făceam, că nu se numea. Și acum tot cu haine”, a spus Bianca Drăgușanu, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Astfel, Bianca Drăgușanu și-a dorit dintotdeauna să facă afaceri, să aibă propriul business care să îi aducă bani. A și reușit, căci acum se mândrește cu un atelier de haine, unde are multe cliente care își confecționează rochii de mireasă și rochii elegante, de seară. În plus, ea mai deține și un magazin online cu geci de piele, blănuri.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul.” Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

Fosta soție a lui Victor Slav recunoaște că din online câștigă foarte mulți bani datorită campaniilor publicitare pe care le face. „Pe Instagram am 1.1 milioane de urmăritori, de peste cinci ani, nu s-a mai schimbat nimic și n-am băgat niciodată bani în promovare sau în like-uri.

De cinci ani, nu am mai scăzut, nu am mai urcat. Cu oamenii cu care colaborez să fac plasare de produse pe Instagramul meu, pe ei nu îi interesează câte like-uri am eu la o poză sau câte comentarii am eu la o poză. Tocmai de asta am oprit și vederea lor. Pe ei îi interesează cum îi pot eu ajuta să devină vizibili și să își vândă produsul prin mine.

Nu mă interesează nici să mă ridice cineva prin cuvinte, nici să vină și să-mi aducă tot felul de critici prin cuvinte. Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul.”

