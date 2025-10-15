Pentru emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Bianca Păsat a confirmat despărțirea, însă a evitat să ofere detalii. Artista a vorbit cu sinceritate despre starea ei emoțională și despre nevoia de discreție. „Prefer să nu vorbesc public despre acest subiect.

Este o perioadă în care îmi caut răspunsurile și încerc să gestionez lucrurile în liniște. Sper să înțelegeți că nu mă simt confortabil să discut despre viața mea personală în momentul acesta.”, a spus Bianca, vizibil afectată.

De curând, Bianca s-a mutat la holte din casa în care locuia alături de Cornel, dorind să-și găsească echilibrul.

Cornel Păsat: „Și eu am crezut că suntem un cuplu indestructibil”

La scurt timp după declarațiile Biancăi, Cornel Păsat a fost invitat în aceeași emisiune, unde a vorbit deschis despre ruptura dintre ei. Dansatorul și omul de afaceri a recunoscut că nu s-a așteptat ca relația lor să ajungă în acest punct.

„Și eu am crezut că suntem un cuplu indestructibil. Nu mă așteptam să ajungem în situația asta. Nu iau decizii pripite; analizez mult înainte să hotărăsc ceva radical.”, a spus Cornel. El a explicat că zona financiară și lipsa timpului petrecut împreună au contribuit la tensiunile din relație.

„A contat și zona financiară și cea a timpului. Când s-a dezvoltat foarte tare, eu mi-am neglijat planurile. Acum investesc și eu în carieră: m-am orientat spre imobiliare și am lansat cursuri online de dans și striptease pentru femei și bărbați. Nu m-am simțit «bărbatul în casă» când standardele financiare nu erau și ale mele, dar am încercat să fiu echipă cu Bianca.”

Cornel a povestit că, în ciuda despărțirii, comunicarea dintre ei continuă, chiar dacă atmosfera este tensionată. „Mai vorbim, civilizat, deși e tensiune. Ea a plecat de acasă; dimineață i-am spus că mă mut eu, ca să-i las spațiu. Am găsit repede o locuință, fiind în imobiliare. Rămâne ea cu copilul în casa în care se simte confortabil.”

Cei doi au stabilit o perioadă de 30 de zile de distanță, pentru a-și clarifica sentimentele și a lua o decizie definitivă. S-a discutat inclusiv la notar despre partaj, Cornel fiind cel care a făcut evaluarea casei, însă el speră ca lucrurile să se așeze. „Nu am motive concrete să cred că e altcineva. Bianca e o femeie frumoasă și de succes, e firesc să-ți treacă prin minte scenarii, dar eu cred că e mai degrabă vorba de epuizare și orgolii, plus programul foarte încărcat al amândurora.”

„Încă o mai iubesc și sper să ne regăsim”

Așadar, el a decis să se mute cu chirie, pentru a-i oferi Biancăi spațiul de care avea nevoie, însă a reușit să o convingă pe soția sa să revină, împreună cu fiul lor, în locuința familiei. „Am considerat că e mai bine să se întoarcă ea acasă, în locul unde copilul se simte în siguranță. Eu m-am mutat cu chirie, dar sper ca, în timp, să ne regăsim ca familie”, a explicat el.

Dansatorul a recunoscut că situația este încă tensionată, însă nu renunță la ideea de a-și salva căsnicia. „Este greu, sunt multe emoții și momente apăsătoare, dar sunt dispus să lupt oricât este nevoie pentru a o convinge să mai dea o șansă căsniciei. Încă o iubesc și cred că putem reconstrui.”, a spus Cornel cu sinceritate.