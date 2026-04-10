„Blestemul” rolului lui Iisus? Cum i s-a schimbat viața actorului Robert Powell și cum arată la 82 de ani

Rolul Mântuitorului a fost, pentru mulți actori, o provocare artistică și spirituală deopotrivă. Însă, în cazul lui Robert Powell, interpretarea din Iisus din Nazaret a venit la pachet cu o poveste mai puțin cunoscută – una despre sacrificii, accidente pe platoul de filmare și o carieră profund marcată de acest rol iconic.

Difuzată în fiecare an de Paște, producția „Iisus din Nazaret” rămâne una dintre cele mai apreciate ecranizări ale vieții lui Iisus Hristos. Interpretarea lui Robert Powell a impresionat generații întregi, fiind considerată de mulți drept cea mai autentică reprezentare a Mântuitorului.

Deși actorul avea deja o carieră solidă, acest rol i-a adus o notorietate uriașă, transformându-l într-o figură emblematică în cinematografie.

Accidentele șocante de pe platourile de filmare

În spatele scenelor memorabile s-au ascuns însă momente extrem de periculoase. Robert Powell a trecut prin experiențe-limită în timpul filmărilor: a fost biciuit în scenele de tortură și, potrivit relatărilor, chiar lovit de trăsnet de două ori pe platou.

Unul dintre cele mai dramatice incidente a avut loc în timpul filmării crucificării, când crucea de care era legat a fost la un pas să cadă peste el, riscând să-i fie fatală. Aceste episoade au alimentat, de-a lungul timpului, ideea unui „blestem” asociat rolului.

„Aproape că am murit în timpul filmării din Tunisia. Cineva a dat drumul unei frânghii care mă ridica pe o cruce de oțel de 40 de kilograme. Un cameraman a apucat frânghia înainte ca eu să cad 4 metri cu toată greutatea aia pe gât”, a afirmat Powell, citat de Daily Mail.

Cariera, schimbată radical după succes

Deși interpretarea i-a adus faimă mondială, succesul a avut și o latură întunecată. După apariția în acest rol, Robert Powell nu a mai primit oferte importante în film. Mulți regizori l-au evitat, considerând că publicul nu îl poate percepe altfel decât în ipostaza lui Iisus.

Această asociere puternică i-a limitat oportunitățile, transformând un rol de referință într-o barieră profesională.

Chiar dacă nu era o persoană profund religioasă înainte de filmări, actorul a recunoscut că experiența l-a apropiat de spiritualitate. Intensitatea rolului și trăirile de pe platou i-au schimbat perspectiva asupra credinței și a vieții.

„Înainte de a începe filmările, nu aveam niciun interes special pentru religie și absolut nicio părere despre Hristos. Acum cred în Hristos și Divinitatea Sa, chiar dacă nu merg neapărat la biserică. Înainte de a fi distribuit în rol, cunoștințele mele despre Hristos se limitau la învățăturile școlii duminicale și la poveștile religioase, toate la un nivel destul de imatur.

Știam că asta nu va fi suficient pentru mine ca actor, cu care să lucrez la dezvoltarea unui personaj. Așa că am citit Biblia cu atenție, demontând-o și analizând-o”, a povestit Robert Powell, potrivit powellisimo.free.fr.

Mit sau realitate: „blestemul” rolului?

De-a lungul timpului, s-a vorbit despre un așa-zis „blestem” al actorilor care îl interpretează pe Iisus, invocând dificultățile profesionale sau personale care apar ulterior. În cazul lui Robert Powell, mai degrabă decât un blestem, pare să fie vorba despre impactul uriaș al unui rol atât de puternic, care a redefinit complet imaginea sa în ochii publicului.

