LIBERTATEA: Ce tradiții de Anul Nou respecți cu sfințenie? Dar care sunt tradițiile pe care le știi, dar nu le respecți?

Bogdan Ciudoiu: Păi cea mai importantă tradiție de Anul Nou este să mă găsească într-un loc nou. În ultimii ani m-a găsit mai mereu în altă țară. Iubesc să călătoresc și atunci o destinație nouă e cam cel mai frumos mod de a începe un nou an. Anul ăsta a avut, în schimb, alte planuri pentru Revelion. A trebuit să anulăm plecarea pentru că fetița a făcut varicela, deci petrecem împreună acasă. Cât despre tradiții pe care nu le respect neapărat… ar fi asta cu bani cash la tine și cu ceva roșu pe tine în noaptea dintre ani. Nu mă stresez prea tare :))

– Cum arată sărbătorile ideale pentru tine? Cum vei sărbători Revelionul anul acesta?

– Ups, am răspuns practic mai sus :))

– Îți pregătești rezoluții pentru 2023? Dacă da, care sunt acestea?

– Să știi că nu planific foarte mult ce urmează, mi se pare mai interesant să las lucrurile să se întâmple de la sine, and I enjoy the ride. Aș vrea totuși ca în 2023 să fiu mai atent la ce și când mănânc, vreau să fac mai mult sport și să îmi schimb mașina că a văzut deja destule la viața ei :))

– Povestește-ne, te rog, o întâmplare amuzantă de care ai avut parte în preajma sărbătorilor.

Papa Benedict al XVI-lea a murit la 95 de ani. A fost primul suveran pontif care a abdicat din ultimii aproape 600 de ani

– Acum muuulte Crăciunuri am avut un an în care am uitat efectiv să cumpăr brad :)) Chiar aveam senzația aia că am uitat ceva până mi-a picat fisa chiar în Ajun, am cumpărat seara brad și l-am împodobit repede. Păi tu îți dai seama cum era să vină Moșul și să nu găsească un brad să așeze cadourile? :))

– Te rog să transmiți un gând pentru cei de acasă în legătură cu anul care vine.

– Eu doresc tuturor liniște de Sărbători. Liniștea aia sufletească și deconectarea de toate lucrurile care ne țin pe vârfuri în tot restul anului. Dați-vă voie să încetiniți totul și să faceți lucrurile așa cum vreți voi, nu cum vrea lumea din exterior. La mulți ani!

Bogdan Ciudoiu a filmat pentru PROTEVELION 2023

Pe 31 decembrie, începând cu ora 20:00, la PRO TV, telespectatorii vor sărbători intrarea în noul an alături de artiștii preferați și de cele mai iubite vedete din România.

PROTEVELION este petrecerea de la care nimeni nu trebuie să lipsească, este cel mai mare show, cu distracție, emoție și foarte mult umor. De la muzică și duete neașteptate la momente de stand-up, dans, scenete și reacții savuroase ale invitaților, românii vor avea parte de un spectacol în care se vor regăsi.

Ce modificări intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Crește salariul minim, dar sunt și multe alte majorări care lovesc direct în buzunar

Show-ul se va construi în jurul celebrului dans popular perinița, iar în noaptea dintre ani, vedetele se vor provoca la dans, muzică, voie bună și momente inedite. Andi Moisescu și Andreea Esca, Irina Loghin și Florin Busuioc, Cabral și Adela Popescu, Horia Brenciu și Carmen Tănase, Cătălina Grama și Daniel Pavel, Adrian Nartea și Tania Popa sunt câteva dintre perechile care vor putea fi văzute în ipostaze unice în noaptea de Revelion.

Pe scenă vor mai urca: Andra, Irina Rimes, Smiley, Denis The Motans, Amalia Enache, CRBL, Theo Rose, Pindu, Anna Lesko, Emil Rengle, Lupii lui Calancea, Vlăduța Lupău, Diana Matei și taraful Cleante, Lidia Buble, Cosmin Stan, Rareș Năstase, Andreea Marinescu, Iulia Pârlea, Andrei Aradits, Alex Bogdan, Andra Marinescu, Mahala Rai Banda, Alex Delea, Bogdan Ciudoiu și mulți-mulți alții.

