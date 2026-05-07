Este bine să încarci telefonul la 100%?

Contrar credinței populare, în general este sigur să îți încarci telefonul până la 100%. Smartphone-urile moderne utilizează baterii avansate de tip litiu-ion sau litiu-polimer, care sunt echipate cu algoritmi sofisticați de încărcare. Aceste tehnologii asigură că acumulatorul primește o încărcare optimă fără supraîncărcare, minimizând astfel deteriorarea lui. Producătorii au implementat, de asemenea, sisteme de gestionare a tensiunii și controale ale ratei de încărcare pentru a proteja bateria, conform honor.com. Deși menținerea dispozitivului între 20% și 80% poate prelungi durata de viață a bateriei, încărcările complete ocazionale nu sunt dăunătoare. În esență, smartphone-urile de astăzi sunt proiectate să gestioneze în siguranță încărcarea la 100%, iar respectarea unor bune practici de încărcare poate contribui la menținerea sănătății bateriei pe termen lung.

Adevărul despre încărcarea la 100%

Producătorii de smartphone-uri au făcut progrese semnificative în proiectarea bateriilor moderne și integrarea tehnologiei de monitorizare a siguranței pentru a garanta că încărcarea telefonului la 100% nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

Chimia avansată a bateriilor

Pentru a înțelege de ce încărcarea telefonului la 100% nu mai reprezintă un motiv de îngrijorare, trebuie să luăm în considerare evoluțiile din chimia bateriilor. Smartphone-urile moderne utilizează, așa cum spuneam, baterii litiu-ion sau litiu-polimer, care s-au îmbunătățit în ceea ce privește durabilitatea și eficiența în timp. Ele sunt concepute să suporte încărcări complete fără să se deterioreze în timp.

Algoritmi adaptivi de încărcare

Producătorii de smartphone-uri au inaugurat o eră a gestionării avansate a bateriilor prin algoritmi complecși de încărcare adaptivă. Aceștia acționează ca niște gardieni ai bateriei dispozitivului tău și determină, de asemenea, la ce procent ar trebui să îl încarci. Totodată, algoritmii funcționează ca administratori ai bunăstării bateriei, permițând încarcarea telefonului la 100% fără probleme, protejând în același timp performanța sa pe termen lung.

Controlul ratei de încărcare

Smartphone-urile moderne nu sunt inteligente doar cu numele, ci controlează dinamic viteza de încărcare a bateriei. În timp ce etapele inițiale pot beneficia de încărcare rapidă, pe măsură ce bateria primește energie, rata scade treptat. Această reglare este esențială pe măsură ce bateria se apropie de capacitatea maximă, prevenind probleme precum supraîncălzirea sau supraîncărcarea.

Gestionarea tensiunii

Fiecare baterie are un plafon specific de tensiune, iar depășirea acestui punct reprezenta o problemă pentru tehnologiile mai vechi. Însă, dispozitivele de astăzi dispun de sisteme robuste de gestionare a tensiunii, care asigură că, deși încarci la 100%, bateria nu depășește tensiunea maximă de siguranță.

Moduri de încărcare optimizate

Multe smartphone-uri oferă moduri de încărcare optimizate care îți permit să setezi limite specifice de încărcare. De exemplu, unele dispozitive oferă un mod „economisire baterie” care oprește încărcarea la 80% pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Aceste opțiuni oferă utilizatorilor mai mult control asupra încărcării bateriei.

De ce încărcarea la 100% poate dăuna

Pentru a înțelege de ce încărcarea la 100% poate dăuna telefonului tău este necesar să înțelegem chimia din interiorul bateriei. Gândește-te la bateria litiu-ion ca la un burete rigid și dur dacă este uscat (0%). Dacă acest „buret” este plin de apă (100%) este sub o presiune enormă. „Zona de confort” a acestui tip de baterie se situează între 20% și 80% deoarece, în acest interval, ionii de litiu se mișcă liber între catod și anod fără a provoca stres componentelor bateriei. Atunci când forțezi bateria să se încarce de la 80% la 100%, tensiunea necesară devine și mai mare, ceea ce generează căldură și accelerează procesele de îmbătrânire chimică. Acest stres degradează capacitatea bateriei de a reține energie față de momentul în care era nouă. Încărcarea bateriei la cel mult 80% sau asigurarea că telefonul nu rămâne la 100% prea mult timp timp ajută la evitarea acestui stres de tensiune asupra „buretelui chimic”, menținându-l puternic, potrivit ecoflow.com. Experții din domeniu recomandă să încarci telefonul la 100% doar când este necesar, cum ar fi, de exemplu, înainte de o călătorie lungă sau la un ciclu complet de descărcare.

Ce este regula „20/80”

Probabil că te-ai întrebat cum poți să obții cea mai lungă durată de viață a unei baterii litiu-ion și cel mai bun randament al acesteia. Soluția este una foarte simplă, deoarece obiceiurile tale de încărcare fac diferența. Regula de bază pentru aceste baterii este cunoscută sub denumirea de regula „20/80” și recomandă încărcarea bateriei doar între 20% și 80% SoC (State of Charge – Nivel de Încărcare), în loc să folosești întregul interval 0-100%. Deci, ce înseamnă acveastă regulă și cum o poți aplica zilnic? În primul rând, dacă folosești telefonul foarte mult, este recomandat să încarci bateria peste 80% înainte de utilizare pentru ca dispozitivul să aibă suficientă energie pentru nevoile tale și evită să o lași să se descarce sub pragul de 20%. Explicația este aceea că, la tensiuni foarte ridicate (aproape de 100%), depunerea de litiu și reacțiile secundare se accelerează, în timp ce descărcările sub 20% cresc rezistența internă. Așadar, în ambele situații, durata de viață utilă a bateriei se scurtează. Însă, dacă este menținută în intervalul median, bateria evită stresul chimic și poate dura de 2-3 ori mai mult față de o baterie încărcată regulat la 100%, notează LiTime.

Între 20 și 80%, tensiunea internă a bateriei se menține în zona de confort electrochimic, care este suficient de înaltă pentru a asigura densitate energetică bună și, totodată, suficient de scăzută pentru a minimiza stresul asupra electrozilor. Un studiu recent a arătat că bateriile ciclate constant între 25% și 75% își păstrează peste 90% din capacitate după 1.000 de cicluri de încărcare comparativ cu cele ciclate între 0% și 100%, care coboară sub 75% din capacitate la același număr de cicluri. Un telefon folosit cu grijă poate menține o baterie sănătoasă 4-5 ani față de 2-3 ani în scenariul de utilizare greșit. Această regulă se aplică telefoanelor mobile, laptopurilor, vehiculelor electrice și bateriilor de stocare a energiei LiFePO₄.

Cum prelungești durata de viață a bateriei cu regula 20/80

Durata de viață a oricărei baterii pe bază de litiu depinde de cât stres suportă celulele în timpul proceselor de încărcare și de descărcare. Atât nivelurile foarte ridicate, cât și cele foarte scăzute de încărcare accelerează degradarea. Astfel, un SoC ridicat (80-100%) crește tensiunea celulei, provocând oxidarea electrolitului și depunerea de litiu, ceea ce reduce retenția capacității și poate chiar genera riscuri de siguranță. Un SoC scăzut (0-20%) destabilizează structura anodului, ceea ce sporește rezistența internă și duce la pierderi permanente de capacitate. În sfârșit, un SoC median (20-80%) va menține tensiunea și reacțiile chimice stabile, asigurând funcționarea bateriei în zona sa cea mai eficientă. Conform unor studii, o celulă LiFePO₄ încărcată doar între 20-80% poate atinge între 3.000 și 5.000 de cicluri față de mai puțin de 2.000 de cicluri dacă este ciclată regulat de la 0 la 100%.

În cazul bateriilor de smartphone, dacă se evită încărcările complete, pierderea de capacitate va fi mult mai lentă pe parcursul a doi ani. Regula 20/80 asigură longevitatea și sănătatea bateriei telefonului tău mobil dacă este aplicată regulat, dar asta nu înseamnă că încărcarea bateriei la 100% este dăunătoare

Când să încarci telefonul la 80% și când la 100%

Încărcarea zilnică la aproximativ 80% este considerată optimă pentru sănătatea pe termen lung. Pentru asta, ar trebui să deconectezi pur și simplu telefonul de la sursa de energie când se află în intervalul 80-90% în loc să setezi o limită fixă pentru încărcarea maximă. Smartphone-urile sunt proiectate să încetinească viteza de încărcare pe măsură ce se apropie de maximum, deci acest lucru este de fapt mai ușor decât pare. Dacă vrei, poți seta o notificare personalizată de încărcare cu un sunet unic care să îți indice faptul că telefonul a ajuns la 80%. Când folosești smartphone-ul prin casă, îl poți deconecta de la priză, însă dacă ai nevoie de toată bateria disponibilă, poți ignora notificarea și lăsa telefonul să termine încărcarea la 100%. De asemenea, dacă ești genul de persoană care lasă telefonul la încărcat peste noapte pentru a avea o baterie plină dimineața, există funcția de încărcare adaptivă/inteligentă/optimizată. Denumirea exactă a acestei funcții variază de la un producător de telefoane la altul, dar funcția de bază este aceeași. Astfel, telefonul învață din obiceiurile tale de utilizare și setările alarmei pentru a identifica la ce oră te trezești de obicei. Menține bateria la 80% pentru a evita uzura inutilă, iar apoi completează încărcarea până la 100% chiar înainte să o deconectezi, informează howtogeek.com. În acest fel vei obține majoritatea beneficiilor unei limite ferme de 80% fără a sacrifica o cincime din baterie.

Sfaturi pentru încărcarea telefonului

Pe lângă progresele remarcabile în tehnologia bateriilor și măsurile de siguranță, există câteva sfaturi practice pentru a îmbunătăți sănătatea bateriei telefonului tău. Păstrând nivelul de încărcare al bateriei între 20% și 80%, evitând temperaturile extreme și dezactivând funcțiile care generează căldură în timpul încărcării, îți poți prelungi semnificativ durata de viață a bateriei. Iată și alte sfaturi care îți pot prelungi semnificativ durata de viață a bateriei:

Folosește accesorii de calitate. Folosește încărcătoare și cabluri care nu numai că se potrivesc cu dispozitivul tău, dar sunt și de calitate superioară. Acestea furnizează un flux de energie stabil și sigur telefonului tău, reducând riscul de supraîncălzire și deteriorare potențială.

Atenție la temperaturi. Temperaturile extreme – căldură toridă sau ger – pot afecta sănătatea bateriei. De aceea, ai grijă ca atunci când îți încarci telefonul să fie temperaturi moderate, care favorizează încărcarea optimă.

Deconectează telefonul când este complet încărcat. Deși smartphone-urile moderne pot atinge în siguranță o încărcare de 100%, este o practică înțeleaptă să deconectezi dispozitivul odată ce ajunge la capacitate maximă. Aceasta previne o perioadă prelungită de încărcare lentă care poate stresa bateria în timp.

Încărcare parțială. Încărcarea telefonului în reprize scurte, de exemplu de la 20% la 80%, este mai puțin stresantă pentru baterie decât descărcările profunde și încărcările complete.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE