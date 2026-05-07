Secretarul de stat american l-a vizitat pe Papa Leon la Vatican

Rubio, cunoscut pentru credința sa catolică, a sosit la Vatican pe Via della Conciliazione, bulevardul ce duce la Bazilica Sfântul Petru, conform relatărilor AFP.

Întâlnirea privată cu Papa Leon al XIV-lea a fost urmată de discuții cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin. Ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, Brian Burch, a declarat că discuțiile vor fi „sincere și deschise”.

Parolin a confirmat miercuri că inițiativa întâlnirii a venit din partea Washingtonului: „Îl vom asculta”, a spus acesta, făcând referire la agenda comună.

Marco Rubio s-a dus să-l împace pe Papa Leon cu Donald Trump

Deși administrația Trump a salutat alegerea Papei Leon al XIV-lea pe 8 mai 2025, relațiile dintre Casa Albă și Vatican s-au deteriorat rapid.

Luna trecută, Trump l-a criticat pe suveranul pontif pe rețelele de socializare, numindu-l „SLAB în privința crimei și dezastruos pentru politica externă”.

Declarațiile lui Trump au venit după ce Papa Leon a condamnat războiul din Orientul Mijlociu, lansat de Israel și SUA, și a calificat drept „inadmisibilă” amenințarea lui Trump de a „distruge civilizația iraniană”.

Despre ce vor discuta Marco Rubio și Papa Leon

Înainte de întâlnire, Rubio a subliniat că vizita fusese planificată anterior escaladării tensiunilor: „Avem multe de discutat cu Vaticanul”, a spus el reporterilor, menționând că libertatea religioasă este un subiect asupra căruia cele două părți sunt de acord. Parolin a declarat că discuțiile vor include și probleme internaționale precum situația din America Latină, Cuba și Liban.

Vaticanul joacă un rol activ în diplomația cubaneză, iar Rubio, de origine cubaneză, a fost un actor-cheie în politica SUA privind presiunea asupra guvernului comunist din Cuba.

Papa Leon, care a petrecut două decenii ca misionar în Peru și a obținut cetățenia peruană, are o legătură specială cu regiunea.

Cum au pornit tensiunile dintre Papa Leon și Donald Trump

În ciuda eforturilor diplomatice, Trump a continuat să-l critice pe suveranul pontif. Într-un interviu acordat luni, președintele l-a acuzat pe Papa Leon că susține ideea ca Iranul să dețină arme nucleare. Donald Trump l-a numit pe suvernaul pontif „slab” și „groaznic” în timpul unor declarații făcute în cursul lunii aprilie, iar Vaticanul a răspuns la scurt timp la criticile lui Donald Trump.

„Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni”, a declarat Trump. Totodată, Donald Trump crede că Papa Leon a fost ales datorită lui și a spus lucrul acesta în repetate rânduri.

Întrebat marți despre aceste acuzații, Papa Leon a răspuns: „Misiunea Bisericii Catolice este să predice pacea și Evanghelia. Dacă cineva dorește să mă critice pentru că proclam Evanghelia, să o facă în mod onest”.

Suveranul pontif a reafirmat poziția Bisericii împotriva armelor nucleare și a subliniat importanța mesajului divin: „Biserica a vorbit de ani buni împotriva tuturor armelor nucleare, deci nu există nicio îndoială în această privință”.

Parolin a comentat la rândul său: „Atacurile asupra papei mi se par puțin ciudate. Papa își face datoria ca papă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE