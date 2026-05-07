După ce s-a relaxat în Vama Veche, Adrian Voican a ajuns în Balcic, iar o postare pe care el a făcut-o în mediul online, referitoare la prețurile din Bulgaria, s-a viralizat rapid.

„O poză despre bere a devenit virală. O poză făcută întâmplător la Balcic când mă relaxam cu familia la o terasă spre mare, de 1 mai 2026, a devenit virală și două televiziuni naționale au trimis reporteri la fața locului, ca să vadă cu ochii lor dacă e adevărat, dacă e o exagerare sau prețurile din Bulgaria chiar au suferit un salt considerabil după trecerea le euro”, a scris vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) pe Facebook.

Acesta face referire la postarea lui de pe 1 mai 2026, prin intermediul căreia îi informa pe români că o bere în Bulgaria a ajuns să coste între 4 și 8 euro. În timp ce în România prețul este de cel mult 3 euro.

„Prețuri-șoc în Bulgaria! La Balcic, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la euro și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe social media prejudecata că în Bulgaria, prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă!

Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul tarator al verii…

Venim din Vama Veche, unde o bere costă chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l… 32 de lei! Atmosfera e plăcută, desigur! 10 români la un bulgar. Doar… prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire”, scria Adrian Voican pe 1 mai 2026 pe rețelele de socializare.

Pentru a le arăta tuturor că nu glumește, vicepreședintele ANAT a postat și meniul în care se vedeau atât prețurile, cât și ce beri erau.

Bulgaria a trecut la moneda euro începând cu 1 februarie 2026.

