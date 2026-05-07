Leul începe să crească, după mai multe zile în care s-a depreciat consecutiv

Joi, 7 mai 2026, moneda națională s-a apreciat în fața euro, ajungând la 5,2661 lei, de la 5,2688 lei, cotație înregistrată în ziua precedentă (o creștere de 0,0027 lei).

Leul s-a consolidat și în fața dolarului american. În comparație cu ziua de ieri, se situează la 4,4727, față de 4,4746, ceea ce înseamnă o majorare de 0,0019 lei.

Leul s-a depreciat mai multe zile la rând, după criza politică din România. Miercuri, 6 mai, moneda națională a scăzut în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Marți, euro a trecut marți de pragul psihologic de 5,2 lei, la cursul oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR).

Moneda europeană ajunsese la 5,2180 de lei, al treilea record negativ consecutiv, deprecierea având loc în ziua votului pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Gramul de aur are un preț în creștere astăzi, ajungând la 680,6943 de la 676,0740, valoarea de ieri.

