Odată cu momentul în care emisiunea de la PRO TV a împlinit 10 ani de emisie, Libertatea a mers pe platourile de la „Vorbește Lumea”, pentru a-i lua la întrebări pe cei trei prezentatori.

Ce a spus Bogdan Ciudoiu despre el

Printre altele, pe Bogdan Ciudoiu l-am rugat să ne spună un lucru despre el pe care, dacă l-am fi căutat înaintea interviului, nu-l găseam pe internet.

„Sunt foarte timid. Nu știu dacă cineva ar zice asta, dar sunt foarte timid. Sunt obsedat de circuite. Dacă aș putea, aș sta toată ziua pe circuit, aș alerga o motocicletă sau o mașină. Mai nou, de trei ani, mi-am luat și permisul de motor și acum regret că mi-a luat atât de mult. Sunt familist convins, ador… urmează vacanța pentru noi și abia aștept plecările cu fetele mele. Cu soția și cu fetița.

O să plecăm cu mașina până în Italia, prin Serbia, prin Croația și într-un final ajungem în Bari, în Italia, unde ne întâlnim cu niște prieteni. Și apoi a doua parte a vacanției o să fie pe un catamaran, dar asta e partea de… lăsăm copilul la bunici și plecăm noi, părinții și cu o gașcă de prieteni, pe un catamaran o săptămână și acolo dăm relaxarea totală. Ne rupem complet de lume și timp de șapte zile nu mai… Se închid telefoane, adică e la modul ăla… Telefoanele pe Airplane Mode, nu mai contează nimic. E o săptămână de terapie cu gașca de prieteni”, a spus Bogdan Ciudoiu în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că ne-a dezvăluit că are parte și de o vacanță în care merge fără Natalia, fetița lui, am vrut să aflăm dacă micuța a mai fost lăsată la bunic, în timp ce Bogdan Ciudoiu și Alexandra, soția lui, au plecat în concediu.

„Am mai lăsat copilul la bunici. Noi avem mereu, sau încercăm pe cât posibil să avem o vacanță doar noi, părinții, și o vacanță, evident, cu copilul. Dar suntem norocoși că avem bunicii, și părinții Alexandrei și părinții mei, în București. Natalia este foarte relaxată și la unii și la alții. Deci facem asta de când era foarte mică. Și pentru ea e ceva normal. Și când mă duc: «Mai dați-mi o săptămână la bunici că, vreau să mai

stau». Îți dai seama că e alintată.

Pentru ea e foarte lejer și înțelege ideea că pleacă și mami și tati în vacanță. Da, nu o vedem, nici noi, nici ea ca pe o problemă. O săptămână pe an mi se pare că ar trebui orice părinte să reușească să se rupă un pic de… să lase copilul în siguranță și să…”, a mai adăugat Bogdan Ciudoiu pentru Libertatea.

Prezentatorul de la „Vorbește Lumea” nu are în plan să facă încă un copil

Apoi nu ne-am putut abține și, așa cum face orice rudă la întâlnirile de familie, i-am pus prezentatorului de la „Vorbește Lumea” întrebarea de care fugim cu toții în momentul în care suntem înconjurați de rude: el și soția lui se gândesc să mai facă încă un copil?

„Am început să mă simt ca la masa de Crăciun. Sincer, nu, n-am avut planul ăsta niciodată după ce s-a născut Natalia. Nu zicem «Nu», nu putem să zicem «Nu», dar nici nu plănuim asta și nici nu lucrăm la asta, nu ne gândim neapărat la… Nu doar la masa de Crăciun mă întreabă absolut toată lumea. Toate rudele și chiar și prietenii pleacă mereu de la ideea asta: «Bă, dar stai mă, un pic! Nu e păcat? Adică aveți o fetiță, cum nu îi faceți un frățior?». Mai dureros e când mă întreabă copilul… Că și Natalia ne întreabă… Inclusiv copilul ne întreabă, da.

Realitatea e că nu plănuim asta. S-ar putea întâmpla la un moment dat, dar nu o vedem venind, momentan. Suntem concentrați și Alexandra are business-ul ei cu organizare de evenimente, de nunți, aranjamente florale… și e prinsă în foarte multe lucruri. Și eu am foarte multe proiecte. Mă simt norocos și mândru că le am, dar e o perioadă foarte încărcată și cu matinalul de la PRO FM și cu emisiunea, aici la platou la «Vorbește Lumea»… Și cu multe alte proiecte, inclusiv online și alte lucruri adiacente. Sincer, nu cred că e momentul”, a încheiat Bogdan Ciudoiu interviul pentru Libertatea.

