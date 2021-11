Bogdan Talașman, actorul din serialul Adela, a slăbit 50 de kilograme. „Am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut”

„Câte kilograme am acum? Pfff.. e o problemă sensibilă, pentru că aveam mult mai puține la începutul anului, de exemplu. Ieri însă am primit o veste foarte importantă pentru mine, trebuie să slăbesc 15 kg cel puțin până pe 15-20 ianuarie, așa că reîncep antrenamentele la sală și alergatul în IOR.

Dar cel mai important e reglatul din pâine, vorba unui fost antrenor de-al meu, din tinerețe. Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct!

După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou”, a dezvăluit Bogdan Talașman pentru Click.

Bogdan Talașman a divorțat de mama fetițelor lui Ioana, în vârstă de 11 ani și Maria de 12 ani, iar acum, are acum o relație fericită cu actrița Andreea Chirițescu. În fotografia de mai sus, Bogdan este împreună cu actuala iubită, Andreea, și cu cele două fete din fosta căsnicie.

